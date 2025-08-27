La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Educación, lideró el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un espacio en el que se revisaron los avances alcanzados durante el 2025 y se proyectaron estrategias para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en el año 2026.

Durante la sesión se destacaron los logros más relevantes, entre ellos el aumento de la cobertura a 40.692 estudiantes beneficiados en el presente año, la ejecución de convocatorias, actividades de seguimiento y el cumplimiento de compromisos que han fortalecido la operación del PAE en las instituciones educativas oficiales del municipio. Este proceso ha sido reconocido a nivel nacional, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la transparencia y la eficiencia en la gestión.

“Nuestro propósito es seguir garantizando un Programa de Alimentación Escolar oportuno, de calidad y con mayor cobertura. Este comité es la base para planificar el 2026, permitiendo generar un mayor impacto en la vida de nuestros estudiantes”, afirmó Carolina Correa Gallardo, secretaria de Educación de Soledad.

En el comité participaron representantes de la empresa Servifood, operador del programa; la Personería Municipal; la UMATA; el Departamento de Competitividad; y las Secretarías de Gestión Social, Salud y Privada, esta última en representación de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez.

“El trabajo interinstitucional ha sido fundamental para avanzar en la prestación de un servicio óptimo que garantice la permanencia escolar de nuestros niños, niñas y adolescentes. La meta es consolidar un PAE cada vez más sólido y eficiente”, concluyó Luz Elena Pardo, coordinadora del PAE en Soledad.