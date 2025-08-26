Compartir:
Por:  Redacción Locales

La Gobernación del Atlántico confirmó la asignación de subsidios de transporte para 3.384 jóvenes del departamento. La medida hace parte del Plan de Desarrollo 2024-2027 y fue incluida en el presupuesto de 2025.

El gobernador Eduardo Verano explicó que el apoyo se entregará a través de cuentas digitales del Banco Popular, mediante la plataforma Dale, sin costo para los beneficiarios.

“Tenemos los listados claros y completos de las universidades que van a participar en este subsidio. Hemos conseguido recursos adicionales y ya no serán 2.800 alumnos, sino más de 3.000 jóvenes, especialmente de fuera de Barranquilla y Puerto Colombia. Vamos a consignar el subsidio directamente en sus cuentas corrientes para garantizar que reciban este apoyo para transporte”, indicó.

Estos son los requisitos para acceder al subsidio de transporte universitario de la Gobernación

Verano detalló también los tres pasos para acceder al beneficio: abrir una cuenta digital en Dale, aceptar mediante un memorando de entendimiento el convenio con la Gobernación y asistir al evento de entrega de subsidios.

El diputado Camilo Torres Villalba recordó que esta iniciativa fue solicitada por estudiantes desde enero de 2024 y señaló que su gestión buscó garantizar que el apoyo quedara establecido como meta departamental.

“Desde mi curul he tenido el honor de acompañarlos y representarlos garantizando que el subsidio fuera una meta trazada dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027, del cual fui ponente y también instando a la Gobernación para que incluyera el subsidio dentro del presupuesto de 2025”, recordó Torres Villalba.

Según Torres Villalba, el subsidio permitirá facilitar el acceso de los jóvenes a las instituciones de educación superior y contribuirá a reducir la deserción académica.

El listado de beneficiarios y las instrucciones para recibir el subsidio están disponibles en la página web de la Gobernación del Atlántico.