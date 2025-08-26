La Gobernación del Atlántico confirmó la asignación de subsidios de transporte para 3.384 jóvenes del departamento. La medida hace parte del Plan de Desarrollo 2024-2027 y fue incluida en el presupuesto de 2025.

El gobernador Eduardo Verano explicó que el apoyo se entregará a través de cuentas digitales del Banco Popular, mediante la plataforma Dale, sin costo para los beneficiarios.

“Tenemos los listados claros y completos de las universidades que van a participar en este subsidio. Hemos conseguido recursos adicionales y ya no serán 2.800 alumnos, sino más de 3.000 jóvenes, especialmente de fuera de Barranquilla y Puerto Colombia. Vamos a consignar el subsidio directamente en sus cuentas corrientes para garantizar que reciban este apoyo para transporte”, indicó.

Verano detalló también los tres pasos para acceder al beneficio: abrir una cuenta digital en Dale, aceptar mediante un memorando de entendimiento el convenio con la Gobernación y asistir al evento de entrega de subsidios.

El diputado Camilo Torres Villalba recordó que esta iniciativa fue solicitada por estudiantes desde enero de 2024 y señaló que su gestión buscó garantizar que el apoyo quedara establecido como meta departamental.

“Desde mi curul he tenido el honor de acompañarlos y representarlos garantizando que el subsidio fuera una meta trazada dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027, del cual fui ponente y también instando a la Gobernación para que incluyera el subsidio dentro del presupuesto de 2025”, recordó Torres Villalba.

Según Torres Villalba, el subsidio permitirá facilitar el acceso de los jóvenes a las instituciones de educación superior y contribuirá a reducir la deserción académica.

El listado de beneficiarios y las instrucciones para recibir el subsidio están disponibles en la página web de la Gobernación del Atlántico.