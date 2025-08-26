La Alcaldía de Soledad anunció que continuará realizando visitas de inspección en las vías de conexión nacional que atraviesan el municipio, con el propósito de exigir la atención técnica que requieren estos corredores.

Aseguró, además, que desde la Secretaría de Obras Públicas ha identificado varios puntos críticos sobre el corredor de la Calle 30, destacando el deterioro vial frente al centro comercial Plaza del Sol, a la EPS Salud Total y en el puente Simón Bolívar.

Lea también: Intensas jornadas de seguridad dejan 16 capturados y cierre de establecimientos en Soledad

Dichas revisiones buscan evaluar el estado de la infraestructura y adelantar las gestiones necesarias para su pronta intervención.

La administración municipal informó que la comunidad está siendo actualizada de manera permanente sobre los daños detectados y confía en que el Gobierno nacional actúe con celeridad, dado que estas vías son de carácter nacional.

Lea también: Gobierno obtiene licencia ambiental para construir viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla

El objetivo es también reducir los niveles de accidentalidad que actualmente afectan la movilidad en la zona.