Autopistas del Caribe continúa con el proceso de renovación de la estación de peaje Sabanagrande mediante la instalación de la tecnología Ip REV, un sistema diseñado para agilizar los tiempos de paso y mejorar la eficiencia en la operación.

Mientras se realizan las adecuaciones, el tránsito por telepeaje (COLPASS) está habilitado únicamente en los carriles 2 y 7, mientras que los carriles 1 y 8 quedan reservados para el pago en efectivo. Esta reorganización es temporal y busca facilitar la correcta instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos.

Aunque el ajuste puede generar leves demoras, la concesión destacó que los usuarios se beneficiarán a futuro con un servicio más ágil, menores tiempos de espera y una operación modernizada que responde a las necesidades de la región.