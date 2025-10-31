Durante las horas de la mañana de este viernes se registró un bloqueo intermitente en las talanqueras del peaje de Sabanagrande como parte de una jornada de protesta de la ciudadanía.

Los manifestantes del Movimiento No al Peaje alegaron el incumplimiento del plazo de seis meses otorgado para presentar el cierre financiero de las obras comprometidas en este sector del departamento.

En ese sentido, los vehículos pasaron por la caseta sin hacer pago del recaudo gran parte de la jornada de la mañana.

Sin embargo, la concesión Autopistas del Caribe informó recientemente que se logró levantar el paro en el peaje, pero invitó a estar atento al estado de las vías.

Otros bloqueos

La concesión Autopistas del Caribe también informó de un bloqueo intermitente en el corregimiento de Pendales, Luruaco (PR 41+500 RN 2516) con solicitudes a la administración.

Se hizo un llamado a la comunidad para estar atento al estado de las vías al 321 205 7227 y 318 517 0437.