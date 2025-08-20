El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, anunció oficialmente el proceso de licitación de la intervención de la calle 3A con intersección en la carrera 22 de la avenida Tajamares, en Villa Campestre, a través de la cual se mejorará la malla vial y se solucionará de manera definitiva la problemática de inundaciones.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, a través del programa Obras para el Progreso, en este punto se hará la reconstrucción total de pavimento, construcción de sumideros y canal de recolección de aguas lluvias en el separador central de la vía, construcción de bordillos y andenes para garantizar la seguridad de los peatones.

“Vamos a acabar con todas las problemáticas de movilidad en el sector, pero, además, vamos a erradicar la situación de inundaciones que tienen los vecinos de la avenida Tajamares. Necesitamos que nuestra comunidad tenga vías dignas, seguras y como ellos se lo merecen”, manifestó Cedeño.

Añadió que “esta es una inversión con recursos propios, y en la que no solo se le apuesta a la recuperación de la malla vial, sino también a un progreso y bienestar social de la comunidad en general”.

Cabe resaltar que, a través de este primer paquete de intervenciones del programa Obras para el Progreso, la inversión supera los 17 mil millones de pesos, contemplando la recuperación de la malla vial, reconstrucción del Hogar Infantil de Salgar, habilitación y mantenimiento de todos los escenarios deportivos de Puerto Colombia y sus corregimientos, construcción de la cancha La Rosita, entre otras.