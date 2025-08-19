Más de 16 mil personas se reunieron en la Plaza Mayor de Soledad para disfrutar durante este fin de semana del Gastro Fest 2025, el primer festival gastronómico especializado en perros calientes y hamburguesas realizado en el municipio.

Leer más: Barranquilla vivirá la edición 39 del Festival Folclórico Internacional Estefanía Caicedo

Ante la gran acogida que tuvo el evento, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, manifestó que se planea en un futuro realizar nuevas versiones, para que propios y visitantes puedan disfrutar de la gastronomía y la cultura del territorio.

“Porque ustedes lo pidieron, hoy como administración se lo hacemos realidad, contra todo pronóstico, a pesar de la lluvia, Soledad cumplió con esta primera edición, que esperamos sea el inicio de muchas versiones del Gastrofest, es gratificante ver que cuando nos reunimos y nos comprometemos se cumplen los sueños.”, dijo la mandataria municipal.

Alcaldía de Soledad /Cortesía

En el Gastro Fest participaron 20 expositores de la gastronomía urbana, quienes presentaron una oferta creativa y de alta calidad tras su compromiso por el proceso formativo que realizaron desde hace 9 meses en acompañamiento del Departamento Administrativo de la Competitividad y el SENA.

“El Gastro Fest nació como una iniciativa para promover y fortalecer el emprendimiento de todos los soledeños, generar espacios de encuentros con la comunidad, y ver esta respuesta tan masiva nos llena de orgullo y nos motiva a seguir creciendo y construyendo oportunidades.”, expresó Brency Peña de la Cruz, Directora del Departamento Administrativo de la Competitividad.

Lea también: La reina Michelle Char se gozó su ida en Transmetro para celebrar los 101 años de Junior

El evento generó ventas superiores a los $400 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 250 familias y creando alrededor de 600 empleos directos e indirectos.

En esta edición los ganadores del festival gastronómico fueron los restaurantes La plaza y Estrato 6, los cuales se destacaron en las preparaciones de hamburguesas y perro caliente.

Alcaldía de Soledad /Cortesía

De manera simultánea, el domingo 17 de agosto, se celebró la quinta edición del Festival Cultural Diofante Jiménez, homenaje al creador dela tradicional puya loca. Esta versión del festival reunió a la comunidad en torno a la música, la danza y las tradiciones caribeñas, consolidándose como uno de los eventos culturales más representativos del municipio.

Lea además: ¿Cuándo se celebra el próximo día festivo en Colombia? Para esta fecha habrá que esperar más de un mes

El público disfrutó de una variada programación con grupos musicales, danzas folclóricas y delegaciones internacionales. El evento culminó con el show de coronación de Johana Páez Vásquez, nueva embajadora del festival, quien asumió el compromiso de representar y preservar el legado artístico de Soledad.