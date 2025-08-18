Del 20 al 24 de agosto, Barranquilla se vestirá de folclor, color y tradición para celebrar la edición número 39 del Festival Folclórico Internacional de Barranquilla Estefanía Caicedo, un evento dirigido por Iván Cisneros Cano, director de la Corporación Folclórica Estefanía Caicedo, que reúne a delegaciones internacionales, nacionales y locales en una auténtica fiesta cultural.

Shutterstock shutterstock_794761936.jpg

Este año, el festival contará con la participación de agrupaciones provenientes de México, Perú, España, Ecuador y Canadá-Ucrania, junto a representaciones folclóricas de Huila, Valle del Cauca. Más que un espectáculo, es un espacio de encuentro, convivencia y valoración de nuestras raíces, donde la danza y la música son el idioma común que une culturas.

Agenda

Miércoles 20 – 4:30 p.m. : Desfile y Muestra de Danza y Música – Malecón del Río.

: Desfile y Muestra de Danza y Música – Malecón del Río. Jueves 21 – 9:30 a.m. : Estefanía en la Escuela – Instituciones educativas del Distrito de Barranquilla.

: – Instituciones educativas del Distrito de Barranquilla. Jueves 21 – 5:00 p.m.: Muestra de Danza y Música – Teatro Centro Cultural de la Universidad del Atlántico.

Muestra de Danza y Música – Teatro Centro Cultural de la Universidad del Atlántico. Viernes 22 – 9:30 a.m. : Estefanía en la Escuela.

: Estefanía en la Escuela. Sábado 23 – 9:00 a.m. : Taller de Danza, Música y Artesanía – Fábrica de Cultura.

: Taller de Danza, Música y Artesanía – Fábrica de Cultura. Sábado 23 – 4:00 p.m. : Desfile y Muestra de Danza y Música – Malecón del Río.

: Desfile y Muestra de Danza y Música – Malecón del Río. Domingo 24 – 5:00 p.m.: Muestra de Danza y Música – Plazoleta Biblopaz.

Johnny Olivares Foto de referencia.

La programación incluye actividades gratuitas y abiertas al público, buscando acercar el arte a todos los barranquilleros y visitantes. Desde coloridos desfiles en el Malecón del Río hasta muestras magistrales en escenarios emblemáticos, el festival se convierte en un punto de encuentro para quienes aman la danza y la cultura.

Delegaciones internacionales:

México : Mariachi y Ballet de Tomatlán

: Mariachi y Ballet de Tomatlán España : Grupo Catalán Esbart Joaquín Ruyra de Blanes

: Grupo Catalán Esbart Joaquín Ruyra de Blanes Perú : Tradiciones Perú Compañía de Danza y Música

: Tradiciones Perú Compañía de Danza y Música Ecuador : Elencos de la Universidad Nacional de Educación

: Elencos de la Universidad Nacional de Educación Canadá – Ucrania: Melos Folk Ensemble

Delegaciones nacionales: