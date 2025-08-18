La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, sigue demostrando que su reinado será sinónimo de goce y cercanía con la gente. Este lunes festivo, la soberana se sumó a la fiesta rojiblanca de los 101 años de Junior y lo hizo de manera especial. Se trasladó en Transmetro hasta el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde será la encargada del saque de honor en el partido frente al Atlético Bucaramanga.

Vestida con una pollera en blanco, azul y rojo, Michelle contagió su alegría a los pasajeros del sistema masivo, saludando, bailando y compartiendo con la hinchada que se dirigía al templo del fútbol barranquillero.

Cortesía

“Estoy feliz de vestirme con la pasión rojiblanca que todos los barranquilleros y carnavaleros llevamos en el corazón. No podía faltar a esta cita con nuestro Junior del alma. Hoy me vestí con la pasión rojiblanca que todos los carnavaleros portamos”, expresó la soberana.

Su designación como reina, ocurrida apenas el pasado viernes, ha sido el inicio de una agenda sin descanso. Ese mismo día, pese a la lluvia, se fue a gozar con Fuerza Negra en Me Quejo y luego aterrizó en La Troja. Al amanecer del sábado tomó un vuelo rumbo a Pereira, donde desfiló en el Festival de la Cosecha junto a una delegación carnavalera, entre ellos la Reina Popular 2025, Yuliana Rodríguez.

En redes sociales, la acogida ha sido masiva y lo agradece de corazón: “Barranquilla ha sido el mejor acogimiento que me han tenido, antes incluso de ser reina, aunque yo no fuera elegida, yo ya me sentía con la corona”.

Cortesía

En su mandato, Michelle tiene claro el objetivo: “Quiero volver a la tradición, volver a la raíz y hacer visible a todas las personas que están detrás de estas fiestas, desde los más chiquitos hasta los más grandes”.