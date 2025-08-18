Los festivos son más que simples descansos laborales porque son precisamente pensados para que el trabajador pueda pasar más tiempo con su familia.

También para impulsar el turismo en el país porque tienen tres días para poder ir a un destino e impulsar la economía del lugar.

Lo de los tres días seguidos en un fin de semana surge desde 1983 con la llamada Ley Emiliani, que permite trasladar la mayoría de los festivos al lunes siguiente.

Este año 2025, han pasado muchos festivos. Este lunes se celebra el puente festivo de la Asunción de la Virgen, celebrado el 18 de agosto.

Asimismo, viene septiembre que es el único mes del año sin días festivos, lo que convierte a octubre en un mes especialmente esperado.

El próximo festivo llegará el lunes 13 de octubre, cuando se conmemore el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, antes conocido como Día de la Raza. Aunque la fecha original es el 12 de octubre, gracias a la Ley Emiliani se traslada al lunes.

Los festivos que quedan el resto del año 2025