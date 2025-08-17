A paso lento, pero seguro, alrededor de 440 personas en condición de discapacidad, sus cuidadores y familiares recorrieron 3 kilómetros de las calles de Sabanalarga en la ‘Carrera de los Sueños’.

El evento, liderado por la Gobernación del Atlántico, premió a cada participante con medallas. Un reconocimiento que obtuvieron al llegar a la meta final luego de recorrer el trayecto en sillas de ruedas, coches, con bastones o apoyados por sus cuidadores.

Precisamente, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lideró esta carrera, y estuvo acompañado por la gerente de Capital Social, Karina Llanos, y el Consejero para la Discapacidad, Hernando Viloria.

El máximo mandatario del Atlántico manifestó que, a través de la estrategia ‘Atlántico sin barreras’, se pretende llegar a los municipios para dar alcance a las necesidades de esta comunidad que hoy son más incluidas.

“Hoy queremos que todos ellos tengan la oportunidad de compartir por una sonrisa para que nosotros tengamos la oportunidad de apoyarlos para que puedan resolver sus problemas de discapacidad y su calidad de vida entregándoles sillas de rueda, muletas, apoyos para que sean productivos porque de una u otra manera, la discapacidad tiene que ser avanzada a través de mecanismos que el Estado mismo pueda proveer”, expresó el mandatario de los atlanticenses.

A su turno, la gerente Karina Llanos lidera el proceso desde su dependencia a través de proyectos que fortalecen los derechos de la población.

“La ‘Carrera de los Sueños’ es una de las actividades de un programa integral que beneficia a 2.000 personas en los 22 municipios del departamento. Los componentes con alcance productivo hacen parte de las acciones y es por ello que se les ha entregado materiales para producir y laboratorios para su aprendizaje”, dijo la funcionaria.

Por otro lado, la entidad departamental informó que la muestra de negocios inclusivos se realizará en una feria el martes 19 de agosto en la plazoleta de la Gobernación del Atlántico con la participación de 30 emprendedores.

“Yo me siento feliz de tener la oportunidad de integrarme, de reir y compartir con otras personas en espacios donde no he estado, y que los hacen pensando en nosotros. Es muy bonito compartir”, concluyó Nisset Morales, del municipio de Soledad.