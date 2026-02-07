Compartir:
Por:  Redacción Locales

El Carnaval de Barranquilla se ha caracterizado por su alegría y tradición, pero su influencia se extiende más allá de eso. Para esta edición, en desfiles como La Guacherna la apuesta ha sido más incluyente con homenajes hacia a los cuidadores de personas en condición de discapacidad.

De tal manera que la Alcaldía Distrital, en cabeza de Alejandro Char, en articulación con la empresa Triple A, resaltaron a través de la estrategia IncluyeTE+ la labor de más de 100 personas que se dedican a este oficio durante una representación artística de la danza Son de Negro.

“La verdadera Guacherna es la que se lleva en el corazón y fuimos testigo de ello. Vivimos una noche de Guacherna mágica junto a nuestras madres cuidadoras. Fue un día muy especial para ellas que disfrutaron de un momento épico. Mujeres que cada día se levantan a cuidar y proteger a sus hijos, y que pocas veces se dan la oportunidad de ser felices, bailaron, saltaron y disfrutaron cada minuto”, expresó la Gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

Además, destacó el recibimiento del pueblo barranquillero, su comportamiento y apoyo: “aquí está la gente feliz, portándose bien. Seguimos trabajando, paz, amor, seguridad y a disfrutar nuestro Carnaval”.

Desde la experiencia de quienes participaron, Mónica Vega, madre cuidadora, expresó: “Me siento demasiado feliz de ser parte de las festividades del Carnaval, como la Guacherna. Me hacen sentir aún más importante. Salir de mi rutina diaria y vivir este momento me llena el corazón; sé que lo que viene son bendiciones para todos”.

Cabe recordar que el primer sistema distrital de cuidado integral, IncluyeTE+, ha liderado y contribuido a la vinculación e inclusión de la población con discapacidad en la oferta distrital, registrando más de 29.000 atenciones a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y cuidadores, reafirmando el compromiso de Barranquilla con una ciudad más humana, justa e incluyente.