La Alcaldía de Galapa, en articulación con el Ejército Nacional, GAULA, Migración Colombia, FOCA, Fiscalía, Hospital de Galapa y la Reserva del Ejército, ofreció distintos servicios de atención integral en el polideportivo del territorio.

Le puede interesar: Huracán Erin se debilita y desciende a categoría 3: no descartan que vuelva a fortalecerse

Se trata de la estrategia ‘Alcaldía Pa’ la Calle’, en la que cientos de habitantes participaron. Durante la jornada, pudieron acceder a servicios de medicina general, optometría, odontología, atención en salud mental con Prisma, enfermería, entrega de medicamentos, toma de signos vitales y orientación en trámites ante todas las dependencias de la Alcaldía.

“Para nosotros es grato darle cumplimiento al propósito consagrado en nuestro programa de gobierno: acercarnos al ciudadano. Hoy les digo que esta ‘Alcaldía Pa’ la Calle’ va a replicarse en todos los sectores estratégicos de Galapa. Aquí hemos demostrado que sí es posible trabajar unidos y escuchar al ciudadano”, afirmó el alcalde Fabián Bonett Berdugo.

Por su parte, el secretario general Johan Vergara destacó: “Fue un éxito de principio a fin. Nos llena de alegría ver a las dependencias trabajando de la mano, desde Tránsito hasta Desarrollo con la Casa de la Cultura, compartiendo con los niños y fortaleciendo la unión que caracteriza al galapero. En los próximos días anunciaremos el nuevo barrio que recibirá esta estrategia”.

Además: Más de 400 personas en condición de discapacidad y sus cuidadores recorrieron 3 kilómetros en la ‘Carrera de los Sueños’

A su turno, la secretaria de Salud, Evelyn de la Hoz, agradeció al Ejército Nacional y a FOCA por el apoyo prestado: “Hoy los galaperos recibieron atención de calidad por parte de profesionales de la medicina, optometría y salud en general. También reconocemos al Hospital de Galapa, siempre presente con sus servicios para la comunidad”.