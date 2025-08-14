El ministro de Educación, Daniel Rojas, salió al corte a los recientes rumores que han venido tomando fuerza sobre una posibilidad de asumir el manejo de la Universidad Autónoma del Caribe y trasformar esta entidad en un centro de educación pública.

Rojas, señaló desde Puerto Colombia, que aunque el rumo se ha ventilado, de momento “eso no es algo que han dicho algunas personas, pero que no tienen ningún eco al interior del ministerio”.

Añadió que en este momento, “la Universidad Autónoma del Caribe está cumpliendo en este momento con algunas medidas y se le hace seguimiento al avance de esas medidas desde el Ministerio de Educación Nacional”.

Señaló que él no es quien para señalar si está “feliz, rabioso o enojado” con la persona del actual rector, Jorge Senior, y que se enfoca en los resultados que debe dar la Uniautónoma.

“Más allá de quienes sean los rectores o rectoras de las instituciones hay unas medidas y hay unos planes de acción que deben cumplir, y si se cumplen, perfecto. Digamos que seguimos para adelante, si no se cumplen entonces le toca al Ministerio tomar las medidas que corresponden en estos casos”, cerró.