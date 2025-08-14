Todo parece indicar que la tutela que interpuso el Instituto Nacional de Vías (Invías) para tumbar las medidas cautelares que mantienen frenado el cobro de valorización en el Atlántico y Bolívar será declarada improcedente por el Consejo de Estado.

Según se puede visualizar en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia - SAMAI, en esta actuación judicial de tutela se deja anotado como detalle una “sentencia declarada improcedente”.

Además, el documento, que contiene 14 folios, podrá ser visualizado en su totalidad una vez sea firmado por todos los magistrados.

En ese sentido, el senador Carlos Meisel, hizo un llamado al Gobierno nacional para respetar la decisión.

“Ya hay un proyecto de fallo sobre la tutela del Invías. Todo el respeto por la decisión que hayan tomado los Honorables Magistrados del Consejo de Estado y le pedimos al Gobierno Nacional que haga lo mismo. Informaremos, estén pendientes”, dijo a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que en su momento se requirió declarar la improcedencia de esta tutela por la presentación simultánea de documentos a dos instancias judiciales y por los conflictos de interés que había en el proceso.