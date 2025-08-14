Por el riesgo que representa para los usuarios, la Alcaldía de Soledad solicitó al Invías la intervención urgente del puente Simón Bolívar, ubicado en la ruta 2516, a la altura de la calle en la avenida Circunvalar.

El reporte técnico enviado a la entidad señala que la zona que fue objeto de reparación producto del colapso sufrido en la rampa de acceso de la calzada sur-norte hace un año evidencia un desprendimiento del recubrimiento en concreto de las vigas de soporte.

Además, se dejan detalles de los desniveles entre las placas intervenidas y las grietas en losas de protección en concreto de rellenos entre pilares y estribos del puente.

Mientras que también se informa sobre el deterioro del talud del costado de calzada sur – norte sin protección, el cual fue reconformado con los trabajos de reparación que se hicieron en la zona y que, al parecer, debido a la escorrentía superficial de aguas lluvias se ha erosionado en algunos puntos

De esta manera, la Secretaría de Obras Públicas acompañó el informe técnico con pruebas fotográficas de la infraestructura, instando a la entidad nacional a tomar cartas en el asunto con el fin de no repetir hechos como los que sacudieron a la región en meses pasados y espera que la respuesta de INVIAS se dé en forma inmediata.