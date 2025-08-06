La Cámara de Representantes del Congreso de la República otorgó al municipio de Santa Lucía, Atlántico, la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz Comendador, como reconocimiento a su labor ejemplar en la articulación entre tradición y modernidad, ciudadanía e institucionalidad, y su contribución en la construcción de políticas públicas orientadas a la inclusión, la transformación territorial y el desarrollo sostenible.

La distinción fue recibida por el alcalde Edward Ecker Martínez durante un acto solemne en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional, como homenaje a la gestión liderada por su administración en el periodo 2024–2025. En particular, se exaltó el impacto del Festival Nacional Son de Negro, considerado emblema cultural del municipio y una de las expresiones más significativas del patrimonio afrocaribeño del país.

En su edición número XXIII, celebrada en octubre de 2024, el festival reunió a más de 1.500 artistas y portadores de saberes, y atrajo a cerca de 20.000 asistentes, generando un notable dinamismo económico y fortaleciendo la proyección nacional del evento. Esta edición contó con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Gobernación del Atlántico y el sector privado, garantizando su sostenibilidad y continuidad.

La Cámara también destacó los esfuerzos de la Alcaldía en la creación de espacios pedagógicos y culturales como talleres, concursos ancestrales, muestras gastronómicas y actividades dirigidas a públicos de todas las edades, enfocados en la salvaguarda de las tradiciones orales, musicales y dancísticas propias del Caribe colombiano.

La Resolución de Honores, impulsada por el representante Germán Gómez, incluyó además un reconocimiento especial al gestor cultural licenciado Manuel Antonio Pérez Herrera, por su compromiso con la preservación y promoción de las manifestaciones culturales del municipio.