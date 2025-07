El alcalde Alejandro Char entregó este miércoles el segundo de los parques que colindan con las obras del Malecón del Suroriente, en dicha localidad Barranquilla, en esta oportunidad el parque de Los Trupillos.

Días antes, Char había entregado el parque de la Virgencita a pocos metros y, en palabras del alcalde, “el contratista de este parque se puso celoso y apretó el acelerador”, bromeó.

El mandatario distrital dijo que este parque representa más que un sitio de esparcimiento: “Sí, muchas cosas, ¿no? Además del parque, los espacios deportivos, las zonas verdes, los juegos para niños, mire todas las vías de acceso. Mira que la gente decía que antes en este sector de Barranquilla, a pesar de tener el arroyo de Rebolo ahí, no tenían acceso”.

“Entonces, también se han pavimentado muchos kilómetros en este sector, porque permite que la gente llegue, visite su malecón, pero también use el parque y puedan el transporte público acceder a las viviendas, llegar a las viviendas, la ambulancia, todo lo que hemos dicho siempre, las vías son la piel de la ciudad, o sea, si yo no tengo vías, ¿cómo llego a mi colegio? ¿Cómo llego a mi universidad? ¿Cómo llego a mi trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo cómo una ambulancia me recoge? ¿Cuánta gente no falleció en Barranquilla? ¿Cuántos abuelitos no fallecieron porque la ambulancia nunca llegó?”, apuntó el burgomaestre.

Char manifestó que “entonces, esto más allá de algún parque es todo un entorno que hemos favorablemente transformado con esta obra tan importante que es el Gran Malecón del Suroriente este, de Rebolo”.

El mandatario se posesionó hace casi dos años en este sector y hoy ya entregó una primera etapa de la obra del Malecón y dos parques, además de la intervención en varios sectores de las vías del barrio.

“Esa es la alcaldía que nosotros administramos. Decimos y hacemos. Los discursos, ya este país está cansado de tanto discurso, de tanto hablar y no hacer, de tanto prometer y no realizar. La gente se cansó de esperar los hospitales, se cansó de esperar. Barranquilla va a otra velocidad. Barranquilla dice y hace, y todos los días, esta mañana estaba yo en un colegio entregando unas cocinas espectaculares donde los niños ahora van a comer comida calientita, pero también el día anterior entregamos hace poco un tremendo hospital, el hospital de Barranquilla, un hospital insigne de Colombia”.

De otro lado el alcalde se refirió al reciente crédito obtenido ante la firma internacional J.P. Montar: “el Banco Mundial y su aseguradora que es MIGA mundial le garantiza a J.P. Morgan, el banco número uno del mundo, que le presta a Barranquilla doscientos veintiocho millones de dólares, estamos hablando de cerca de un billón de pesos. Mire, es la primera vez que JP Morgan le presta a una ciudad en Colombia”.

El alcalde resaltó que esto es gracias a que “confían en la ciudad, en sus números, en su manejo, en su ejecución, en su trabajo, en la confianza, que eso se traduce finalmente en nosotros poder hacer estas cosas rápido y que la gente no espere un parque siete u ocho años, sino que si se prometió en enero, en julio esté”.

El nuevo parque tiene cancha múltiple de baloncesto y microfútbol, cancha para fútbol en arena, parques infantiles y gimnasio biosaludable para el disfrute de la comunidad.