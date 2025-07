Trabajadores de la salud del Cari Mental de la ESE Universitaria del Atlántico realizaron un plantón este lunes a las afueras de la entidad, ubicada en la carrera 24 con carrera 53D, por la falta de pago de cinco meses de su salario y las malas condiciones en las que se presta el servicio a la ciudadanía.

Roberto Aragón, uno de los manifestantes, explicó que hay más de 200 trabajadores afectados por esta situación.

“Nos están adeudando entre 5 y 6 meses de salario y cuando vamos a reclamar lo que nos dicen que la EPS no ha girado los recursos. La plata para las órdenes de prestación de servicios (OPS) nunca está. Cuando te pagan uno de los meses que te adeudan, luego te empiezan a deber el que sigue. Eso tiene sentido, no es justo estar rogando por un sueldo que ya nos ganamos. Nosotros cuidamos la salud mental de la gente, pero nadie cuida la nuestra”, comentó.

De igual manera, el profesional de la salud contó que “en estos momentos estoy desempleado porque me tuve que desvincular de la entidad ante la falta de pagos. También porque no había medicamentos y estábamos trabajando con las manos ya que no había instrumentos”.

Mesas de trabajo

Napoleón Mugno, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Anthoc) en Barranquilla, confirmó a EL HERALDO que se llevó a cabo una mesa de diálogo con la gerente (e) de la ESE, Rosmery Wedeking, para responder a los trabajadores por sus salarios adeudados

En esa misma línea, uno de los compromisos que se generó fue que la entidad pague uno de los meses adeudados a más de 400 trabajadores a través del desembargo de unos recursos.

“Logramos llegar a un acuerdo para que la ESE haga el levantamiento de un embargo de recursos que provienen de la Gobernación y así se pueda iniciar pagos de uno o dos meses, en lo que llegan otros recursos adicionales. Dependiendo de la cantidad de dinero que llegue se verá si se les paga otro mes adicional y así sucesivamente hasta que se acabe con toda la deuda, tanto al personal activo como los inactivos”, recalcó.

Sumado a esto, Mugno explicó la situación financiera actual que viene afectando a la red hospitalaria del departamento: “Los giros directos de la EPS están llegando muy bajitos. El último llegó por $2.200 millones y eso es insuficiente para pagar al personal y los insumos de las entidades. De hecho, lo que llega en recursos no es ni el 30 % de lo que radican las empresas. Por ejemplo, el hospital Juan Domínguez Romero de Soledad radicó $12 mil millones, y solo llegan desembolsos por $2 mil millones”.

Más detalles

Durante la mesa de diálogo por la situación de la ESE Universitaria participaron delegados de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico, en cabeza del secretario Luis Carlos Fajardo, quienes recibieron una solicitud de los sindicatos de trabajadores para hacer parte de una reunión decisoria sobre el futuro del modelo con la Asamblea del Atlántico, representantes jurídicos, gerencia de la ESE UNA y las cinco entidades que la conforman.

Hasta el momento, la propuesta que se maneja es la de una nueva estructura operativa individual de todos los hospitales del departamento.

A la espera de una fecha para la reunión el tema más importante para tratar son los $14 mil millones que a la fecha figuran como ingresos sin facturar, por diferentes factores. Es decir, dinero que la empresa ya produjo por concepto de servicios prestados, pero que todavía no han ingresado a las arcas por la falta de cobro o diferentes problemas a la hora de emitir las cuentas a las EPS

Así como también el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juan Domínguez Romero, que permanece cerrada desde hace cerca de una semana por la falta de trabajadores.

Otros temas a tener en cuenta son la baja facturación de las entidades de la ESE. Según pudo conocer este medio, la sede de Alta Complejida facturó cerca de 6 mil millones de pesos en el mes de junio, mientras que el Hospital Juan Domínguez Romero facturó por cerca de mil millones de pesos en el mismo período.