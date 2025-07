En medio de las dudas que se han suscitado entre las relaciones de los Estados Unidos y Colombia, el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, salió a aclarar este miércoles en una rueda de prensa del Foro de la Ocde, que el gobierno norteamericano le ha planteado al país mejorar la fluidez en los diálogos diplomáticos.

“Los Estados Unidos nos ha planteado que necesitamos tener una relación más fluida porque tenemos un tratado de libre comercio y un componente de ese tratado tiene que ver precisamente con los derechos laborales porque ellos quieren que las normas laborales de Colombia se puedan parecer a las normas laborales en materia de protección de los derechos de los trabajadores en Estados Unidos y en Colombia”, explicó.

Además, resaltó la importancia del diálogo con la embajada, el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos para fortalecer estos objetivos.

También, el funcionario se refirió a la polémica de las visas de los funcionarios colombianos para ir a los Estados Unidos.

“Actualmente a mí no me pueden negar la visa porque no tengo, pero esperemos que en pro de lograr fortalecer los diálogos entre ambos países me otorguen la visa para hacer las visitas que correspondan para atender esa responsabilidad”, dijo.

Agregó que: “la idea es que USA facilite la superación de todos los impasses por el tema de las visas y otorgue las que requieran los funcionarios colombianos para sus labores diplomáticas”.