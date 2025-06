La tarde de este miércoles 26 de junio, el alcalde distrital Alejandro Char dio inicio a las obras de un nuevo CAI blindado en el barrio La Victoria, con la colocación de la primera piedra.

El nuevo CAI estará ubicado en la calle 45 con carrera 10E, en la zona del parque de la cancha de béisbol. La estructura contará con edificación de un piso de aproximadamente 23 metros cuadrados, áreas internas: garita, cocineta, vestidor, baño y depósito.

De igual manera, contará con muros externos de concreto reforzado, losa de cubierta en concreto reforzado, ventanas y puertas blindadas. El valor promedio de la obra es de $550.000.000.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde Char señaló: “Iniciamos la construcción de un nuevo CAI en La Victoria. Estamos invirtiendo alrededor de $550 millones en un nuevo Comando de Atención Inmediata, con el objetivo de fortalecer la seguridad y permitir que los barranquilleros y sus hijos puedan vivir tranquilos. La comunidad nos está pidiendo más seguridad, y aquí estamos, priorizándola con más motocicletas, radios, computadores y mucho más, para que la Policía pueda operar con toda. ¡En Barranquilla no bajamos la guardia!”.

El mandatario de los barranquilleros señaló que sumado al CAI, los uniformados contarán con todas las herramientas para el cumplimiento de sus funciones diarias.

“Será un CAI totalmente blindado, con sus motos, con sus radios, con sus computadores, con su internet, para que nuestra Policía pueda hacer la tarea. Yo soy un convencido de que este equipo: comunidad, Policía y Alcaldía tienen que ser indisolubles, porque si no, no logramos el cometido. Barranquilla no baja la guardia, Barranquilla hace equipo con su Policía, le entrega los recursos y después le exigimos. Aquí estamos nosotros poniendo la plata de los impuestos de los barranquilleros. Más estaciones, más motos, más inteligencia, más cámaras porque esta batalla la vamos a ganar, Barranquilla la va a ganar”, manifestó el alcalde Char.

Por su parte, Gabriela Urueña, coordinadora del frente de seguridad, manifestó que este nuevo CAI se suma a las acciones que se han implementado en el sector para trabajar en llave con las autoridades.

“En el barrio tenemos cámaras, alarmas y ahora con este CAI tendremos la oportunidad de tenerlo de este lado – sobre la Murillo- y tenemos la colaboración de los policías, que nos ayudan bastante. El anterior CAI era un poco inseguro, ya estaba muy antiguo y acá va a ser mucho mejor para todos, tanto para la comunidad como para los policías, porque ellos tienen que protegerse. Ellos seguirán contando con nosotros, siempre van a tener nuestro apoyo y el deseo de seguir trabajando en equipo”, señaló la vecina de lo que será el próximo CAI.

Además de este proyecto, se están llevando a cabo otras iniciativas importantes en otras zonas de la ciudad, entre ellas la construcción del CAI Puerta Dorada, donada por la constructora Marval, con una fecha de finalización proyectada para agosto de 2025. Así mismo, la demolición y construcción de nuevos CAI blindados en El Limón y Alboraya.