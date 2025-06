La incertidumbre y el miedo han reinado en Soledad y Malambo durante los últimos tres días a raíz de las amenazas por extorsión que han recibido los conductores de motocarros.

Ante este creciente estado de inseguridad que imposibilitó a los conductores a estar en las calles, la Alcaldía de Soledad convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se anunció que fortalecerán el pie de fuerza para hacerle frente a este panorama.

En la reunión estuvieron representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, del Gaula Militar, el secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico y funcionarios de la Alcaldía.

Luego de finalizar la reunión, la alcaldesa Alcira Sandoval anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a la situación actual. Además, expresó que continuarán las caravanas mixtas entre Policía y Ejército en los puntos en donde se concentran los motocarristas.

A su vez, la mandataria invitó a los habitantes a que denuncien estos hechos delictivos para evitar que se registren hechos violentos en el municipios.

“Necesitamos decirle a toda la comunidad soledeña, y en especial a los motocarristas, que hagan las respectivas denuncias o que nos informen, porque sin denuncias nosotros no podemos seguir avanzando”, sentenció.

Por su parte, el mayor Ramírez, del Batallón de la Policía Militar, informó que el Gaula Militar realizará un acompañamiento constante a los motocarros:

“También vamos a realizarles estos acompañamientos y estrategias para que las personas puedan denunciarlo”, dijo.

A su turno, el coronel Alex Suárez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que, ante el panorama hostil, trasladaron un grupo especial de la Policía Judicial y de Inteligencia para poder identificar a los autores del conflicto.

“Estamos trabajando de la mano con todas las instituciones para poder generar actividades potenciales que logren solventar esta situación y garantizar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia de todos los habitantes”, señaló.

Inversiones en seguridad

Por otro lado, el secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, José Antonio Luque, también hizo el anuncio de la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en los sectores de La Virgencita y Soledad 2000.

Además, mencionó que invertirán $15 mil millones en infraestructura para la fuerza pública del departamento; $20 mil millones para el Ejército Nacional y $11 mil millones para el Comando Aéreo.

Finalmente, resaltó las inversiones realizadas por parte de la administración a la Policía Metropolitana, las cuales son el equipamiento de 4 camionetas de platón uniformadas; 4 camionetas de platón no uniformadas; 4 unidades de vehículos tipo CAI móvil; 91 unidades de motocicletas uniformadas; 6 unidades de motocicletas no uniformadas; 100 unidades de radiocomunicación para la policía que trabaja directamente en el municipio, y computadores de mesa y escritorio para las unidades que están en Soledad.

“Con esto, se demuestra que el tributo de la tasa de seguridad se le regresa a la comunidad de forma equitativa”, recalcó.

Operativos de control

En el municipio de Soledad, los motocarros no prestaron el servicio hasta este martes, que volvieron a sus labores aún temerosos. Tal fue el caso de Leandro Camargo, un joven de 20 años que desde temprano se levantó para buscar el sustento del día, pero aún con el miedo del escenario que enfrentan.

“Ya nosotros no sabemos ni qué hacer. Ya nos da mucho miedo este panorama. Yo no presté el servicio ayer (lunes) ni antier (domingo)”, aseguró Camargo.

Orlando Amador Los motocarros volvieron a circular en Soledad el pasado martes, luego de no haber prestado el servicio por dos días.

Durante los recorridos, los conductores fueron acompañados por uniformados de la Policía Nacional, que se encargaron de hacerlos sentir seguros y de aplacar su incertidumbre.

No obstante, en Malambo no circularon los motocarros debido a unos panfletos en el que se les exigía no salir a trabajar.

“La información que dieron fue que no saliéramos a trabajar hoy (martes) ni mañana. Pero de igual manera estoy aquí para echarle gasolina y hacer una carrera; eso sí, no vuelvo a salir en todo el día. Hay mucho miedo”, expresó a EL HERALDO un conductor que decidió no revelar su nombre.

Orlando Amador En Malambo, circularon pocos motocarros el pasado martes.

Ante esto, activaron dispositivos de seguridad en nueve puntos específicos del municipio, especialmente en zonas de acopio de motocarros.

“Estas amenazas buscan asustar y amedrentar a la ciudadanía, pero desde la administración estamos actuando con todas las fuerzas militares para garantizar la seguridad”, afirmó la alcaldesa Yenis Orozco, quien calificó las amenazas como un caso de “intimidación digital”.

Además, el secretario de Gobierno de Malambo, Augusto Rivero, informó que la Policía Judicial se encuentra verificando la autenticidad de los panfletos que han circulado, mientras el “trinomio de seguridad” –conformado por Policía, Ejército y Fuerza Aérea— mantiene un despliegue reforzado en el municipio.

Problemas en el transporte y en los comercios

Las víctimas de los daños colaterales de este panorama hostil fueron los traseúntes y los dueños de los negocios informales, especialmente aquellos que se dedican a la venta de desayunos.

Con respecto a la movilidad, los habitantes de Soledad prefieren tomar un motocarro que un taxi debido a que son más asequibles y sus precios se ajustan a su bolsillo. En estos días, expresaron padecer dificultades porque su medio de transporte ideal no estaba circulando.

“Esto está pesado. Me tocó llamar a los muchachos de los taxis de aquí para que me puedan buscar y me trajeran. Pero ahora que volvieron vuelvo a cogerlos porque son más económicos”, dijo el ciudadano Alexis Gutiérrez.

En cuanto al comercio, Sheley Valera, dueña de un negocio de fritos en el municipio de Malambo, aseguró que ha tenido pocas ventas con la situación.

“Eso ha afectado mucho, porque el motocarrismo es lo que llenala plaza. Ellos son los que más consumen comida en la calle. Desde que llegué no los había visto hasta ahora, y acá se mueve bastante motocarro”, comentó.

Un vendedor informal, dedicado a la venta de fritos en Soledad, también padeció los efectos de la no circulación de motocarros.

“Esto parecía la pandemia. Estaban asustados. Estaba vacío y las ventas bajas. Ellos son uno de nuestros principales clientes. De verdad que esto está feo aquí y no se puede vivir así”, reveló el hombre, quien no quiso se mencionara su nombre.