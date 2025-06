El pasado 2 de junio se llevó a cabo el Bootcamp del programa Dreamers & Makers, una aceleradora de liderazgo juvenil promovida por la Fundación Innovación para el Desarrollo, creada por el expresidente Iván Duque y la ex primera dama María Juliana Ruiz en 2022.

La jornada desarrollada en Bogotá reunió a más de 150 jóvenes provenientes de 96 municipios de los 32 departamentos del país, en un espacio de formación intensiva, innovación y construcción colectiva.

El Bootcamp incluyó talleres de co-creación y sesiones prácticas diseñadas para brindar herramientas de innovación social que los participantes podrán replicar en sus proyectos territoriales.

En medio de un ambiente de ideas, creatividad y compromiso con lo público, Camilo Acosta, joven atlanticense, se destacó con un emotivo mensaje que recibió una ovación unánime y fue compartido en redes por el propio expresidente.

“Somos los jóvenes quienes lo soñamos, lo construimos y lo vivimos, porque estamos revolucionando lo público desde la innovación social”, expresó el joven politólogo durante su intervención en el evento.

Camilo Acosta aprovechó el espacio para visibilizar los retos y sueños de los jóvenes de territorios históricamente excluidos, haciendo un llamado a multiplicar esto procesos transformadores en todas las regiones del país.

“Nos siguen diciendo que no tenemos la experiencia, que no estamos listos, que no podemos lograrlo y aquí estamos, demostrando lo contrario: que sí podemos, que sí sabemos y que sí estamos trasformando realidades”, puntualizó.

¿Qué es Dreamers and Makers?

El programa Dreamers & Makers busca identificar y empoderar a jóvenes con liderazgo transformador, que sean capaces de conectar con sus comunidades y promover soluciones innovadoras a los desafíos sociales, políticos y económicos de sus regiones.

“Más allá de esto que nosotros hemos vivido, lo importante y el propósito que debemos encontrar en este espacio es multiplicar esta comunidad porque, aunque hoy nosotros somos los Dreamers and Makers estoy seguro que en Colombia hay muchos jóvenes que también están transformando, que están construyendo liderazgo, que tienen la valentía de todos los días levantarse y ser un faro de esperanza en su territorio así que re-evolucionen lo público desde el amor”, añadió Acosta durante la jornada.

Y concluyó que “estas jornadas nos permitirán aplicar modelos de incidencia social e incidencia en el Atlántico. Lo vivido aquí no se queda en Bogotá, vuelve a nuestros territorios convertido en acción”.