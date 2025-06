Ante el atentado que sufrió el pre candidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay en medio de un acto público en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, desde distintos sectores se han hecho llamados para avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos, así como han pedido mayores garantías de cara a la campaña electoral que se avecina y cerrarle la puerta a la violencia política en el país.

En un hecho inédito, todos los partidos políticos del país firmaron un comunicado en el que rechazaron el hecho.

“Unimos nuestras voces para expresar el más enérgico rechazo y condena al reciente atentado”, señala el texto firmado por el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Nuevo Liberalismo, la Alianza Verde, el Partido de la U y el Partido Comunes, entre otros.

El comunicado enfatiza que “la violencia jamás debe ser un instrumento para la confrontación política o el debate de ideas”, y exige a las autoridades “una investigación urgente y rigurosa” que garantice justicia y protección a quienes ejercen liderazgo político y social en el país.

Lea también: Partidos de todas las orillas políticas alzan su voz de rechazo: “Las diferencias se resuelvan con diálogo, no con armas”

Los voceros políticos también alzaron una “voz unánime para repudiar toda forma de odio, intimidación y persecución política” y reiteraron su compromiso con una Colombia “donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y los argumentos, no con las armas”.

Desde la rama judicial

Las Altas Cortes del país pidieron, a través de un comunicado de prensa, que se adelanten “con celeridad y rigor, las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos”.

De esta manera, la Rama Judicial rechazó el suceso, se solidarizó con la familia del también precandidato presidencial y reiteró su compromiso “con la defensa de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal”.

Por otro lado, pidieron “identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley. Este acto de violencia atenta no solo contra una persona, sino contra los principios esenciales de la convivencia democrática”.

Las Altas Cortes reiteraron el llamado al diálogo, recordando que “en una sociedad democrática, el diálogo, el respeto por la diferencia y el fortalecimiento de las instituciones son las únicas vías legítimas para la resolución de conflictos. La violencia, en cualquiera de sus formas, es inadmisible y debe ser rechazada de manera categórica por todos los sectores de la sociedad”.

Garantías de seguridad

El atentado generó el repudio de otros precandidatos presidenciales, quienes exigieron garantías de seguridad al presidente Gustavo Petro.

Para Jaime Pumarejo, el país no puede volver a los tiempos de incertidumbre y temor: “No podemos doblegarnos ante los violentos. Ellos pretenden amedrentarnos y robarnos la esperanza con estos actos. pelearemos para que en Colombia se pueda vivir en paz y para que todos tengamos el país que nos merecemos”.

Lea también: “Que canten millones de voces por Miguel Uribe Turbay”: Petro tras la realización del ‘Concierto de la Esperanza’

Y agregó que “esto no puede quedar impune, pero tampoco podemos permitirnos volver a ese violento pasado en donde quien más gritaba, en donde quien más poder violento tenía, nos doblegaba”.

Mientras que María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que este hecho “obliga a revivir épocas oscuras” en el territorio nacional.

“Lo que pasó con Miguel es el reflejo de una Colombia que se deshace a manos de un tirano. Esto nos va a unir a muchos y que esta unión no sea por beneficios ni egos personales, que sea una unión de país, independientemente a que pensemos que las formas de desarrollo son diferentes, tenemos que juntarnos”, dijo a través de sus redes sociales.

Además, la precandidata Paloma Valencia expuso que “este es un momento terrible. No pasaba en Colombia hace tres décadas, debemos estar unidos y defender nuestra democracia representada en las personas que nos representan”.

Por su parte, la también precandidata Claudia López lanzó duros dardos contra el presidente Petro: “Le corresponde parar la polarización y estigmatización que él mismo atiza, dar instrucciones precisas para contener la violencia política, dar garantías para la campaña y hacer un plan real de seguridad”.

Asimismo, Vicky Dávila recalcó la solicitud de garantías para las personas que presenten su nombre a los comicios presidenciales del próximo año.

Lea también: “El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”: último parte médico de Miguel Uribe

“Hay unos autores materiales, unos autores intelectuales y una verdad que el país tiene que conocer. Pero hay un responsable político que se llama Gustavo Petro. Le exigimos que garantice la seguridad de Miguel y de su familia”. Que garantice la seguridad de todos los demás aspirantes presidenciales y de nuestras familias”, dijo.

David Luna aprovechó la coyuntura para instar a los actores políticos y precandidatos presidenciales a “bajar el tono, cuidar el lenguaje, no especular y no buscar réditos con esta dolorosa situación”.

“Colombia no necesita más odio; necesita sensatez, altura y unión. Mis oraciones están con Miguel y su familia. Marcho en silencio y con respeto en las calles, y ojalá todos lo hagamos desde la empatía y la solidaridad”, remarcó Luna.

Al tiempo, Sergio Fajardo destacó la trayectoria política y personal del senador Uribe Turbay: “Una persona decente en el mundo de la política, cuya historia familiar ha sufrido injustamente la violencia que tanto ha dañado a nuestro país. Envío toda mi solidaridad a su familia en estos duros momentos”.

Además, recalcó que “tenemos que detenernos y cuidar a Colombia del caos que algunos quieren provocar”.

Rechazo de gremios

El Consejo Gremial señaló este acto de violencia no solo atenta contra la vida de un líder político, sino que representa una “grave amenaza” a la democracia, al libre ejercicio de la política y a la seguridad de todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales para que se refuercen las medidas de protección a todos los aspirantes presidenciales, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de sus campañas y el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, expuso en un comunicado de prensa.

El sector empresarial también instó al presidente Petro para dejar a un lado los discursos “ofensivos violentos y polarizantes”.

Recalcaron que estos discursos promueven y alimentan un clima de odio, intolerancia y división en la sociedad: “Es imperativo que quienes ostentan responsabilidades de liderazgo político actúen con responsabilidad, promuevan el respeto, la concordia y contribuyan a preservar el equilibrio democrático y la convivencia pacífica en el país”.

Por su parte, los gremios del Atlántico exhortaron a “superar la cultura del odio y la intolerancia que dividen la Nación y unamos voluntades y esfuerzos con el fin de llegar a acuerdos que permitan preservar y fortalecer la institucionalidad que es fundamental para garantizar el libre ejercicio del pensamiento y la acción dentro de los principios democráticos que nos rigen”.

Lea también: Menor involucrado en atentado contra Miguel Uribe gritó antes de ser capturado: “Yo lo hice por plata, por mi familia”

Desde el Caribe

El gobernador Eduardo Verano expresó su rechazo contra este acto violento.

“Toda mi solidaridad con el senador Miguel Uribe. Nuestras oraciones con el y su familia. Le pedimos a las autoridades esclarecer los hechos los más rápido posible”, dijo el mandatario.

A su turno, el alcalde Alejandro Char indicó que “nos duele profundamente el atentado criminal contra Miguel Uribe”.

Asimismo, expuso que desde la capital del Atlántico “elevamos una oración por su vida y solo esperamos que Dios le dé una pronta recuperación”.

En su mensaje, fue enfático al decir que “nos unimos en solidaridad con su familia en medio de este momento difícil”.

Por su parte, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, expresó su rechazo contra la violencia política en el país: “Hacer política desde el odio y la polarización lo único que genera es más odio, sectarismo, fanatismo y violencia. No aporta, resta. Ganan los violentos, esos que se sienten cómodos en medio del caos, el terror, la división y la confusión”.

Mientras que Yamil Arana, gobernador de Bolívar, dijo que lo ocurrido en Bogotá refleja una situación que viven regiones como el Cauca, el sur de Bolívar y el Catatumbo: “Es un llamado urgente a bajar los niveles de polarización y a encontrarnos en medio de las diferencias. Este país lo que necesita es la unión entre los diferentes estamentos de la sociedad”.

Artistas se suman al rechazo

Varios artistas se pronunciaron en sus redes sociales para expresar su rechazo a la violencia en el país.

“El atentado a Miguel Uribe es un atentado a Colombia, a la democracia. Es una tristeza profunda”, escribió la cantante Adriana Lucía.

El cantante Juanes también se unió al coro de solidaridad: “Como me duele Colombia en este momento... No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia”.

Y Maluma expuso “muy triste levantarse y ver las noticias tan delicadas de mi país. Mucha fuerza a la familia del señor Miguel Uribe Turbay”.