La Fundación Santo Domingo, en articulación con la Alcaldía de Barranquilla, MiRed IPS y la Universidad Simón Bolívar, implementó desde hace un año el programa “Voy a Ser Mamá”, que ha beneficiado a la fecha a 420 mujeres gestantes migrantes no regularizadas.

Andrea Urdaneta, una de las participantes del programa, contó cómo se sintió durante su etapa de embarazo y la ayuda que le brindó esta iniciativa.

“Cuando supe que estaba embarazada me sentí intranquila porque no sabía si me iban a atender ya que soy migrante no regularizada. Me acerqué a un puesto de Salud y me hablaron del programa. Apenas ingresé tuve citas médicas, exámenes, ecografías y toda la atención necesaria. Sentirme segura y saber que mi bebé va a nacer bien, es mi mayor tranquilidad”, expresó.

En el marco del programa también se realizaron más de 4.800 atenciones médicas especializadas, en áreas como psicología, enfermería, ginecología, odontología, nutrición y medicina general.

Según José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, fue fundamental la alianza público-privada para obtener resultados positivos en el programa.

“Este programa ha demostrado que cuando se unen esfuerzos públicos, privados y de cooperación internacional, es posible brindar soluciones reales y sostenibles. Con el modelo de Pago por Desempeño, lideramos un piloto financieramente viable para el sistema de salud, con alto potencial de replicabilidad en otras ciudades del país. Además, impactamos de manera directa en el bienestar de las madres y de sus bebés”, indicó.

De esta manera, la fundación Santo Domingo explicó que: “se implementó un modelo innovador de Pago por Desempeño, diseñado por la firma Instiglio. Bajo este esquema piloto, los prestadores de servicios de salud fueron incentivados a ofrecer paquetes integrales de atención prenatal a las gestantes migrantes, condicionando el desembolso de una parte de los recursos a los resultados obtenidos”.

Además, resaltó que “más allá de los números, se alcanzó un hito crucial: cero muertes maternas-perinatales entre las madres atendidas.Este objetivo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan reducir la razón de mortalidad materna a menos de 30,2 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030, consolidándose como un modelo efectivo de atención preventiva y humanitaria”.

Así las cosas, este modelo de atención a madres gestantes ya se proyecta como una alternativa replicable en el corto y mediano plazo, a su vez, posiciona a Barranquilla como una ciudad piloto en la consolidación de un modelo sostenible para financiar la salud preventiva en población migrante, al reducir costos asociados a partos y hospitalizaciones de gestantes con alto riesgo obstétrico.

