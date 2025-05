Varios trabajadores de la Dian salieron a las calles para protestar en contra de las órdenes de despidos de más de 900 empleados provisionales de la entidad, según se dio a conocer en un comunicado del Sindicato Mayoritario de Empleados de la Dian (Sedian), que informó de manifestaciones en diferentes puntos del país.

En Barranquilla, algunos trabajadores de la Dian bloquean la entrada y salida de vehículos a la Sociedad Portuaria, y justamente la protesta tiene que ver por los fallos judiciales que ordenan dichos despidos.

Este sindicato sostuvo que esta marcha no viene siendo en respaldo al Gobierno nacional, sino en rechazo a las decisiones de despidos de 910 trabajadores: “Salimos a la calle a gritar. No a la masacre laboral en la Dian. Sí a una transición técnica, gradual y humana”, manifestó el sindicato.

Así mismo, el Sindicato calificó de “sospechosos” los fallos de tutelas porque fueron proferidos “en completo hermetismo, sin notificar a los posiblemente afectados”.

“Exigimos que se respete el debido proceso”

En conversación con EL HERALDO, Alex Ripoll, presidente de Sinedian Barranquilla, explicó que 910 trabajadores provisionales de la Dian a nivel nacional están siendo sacados de sus cargos sin que se respete “el debido proceso” porque no tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa ante las tutelas que han interpuesto y ganado las personas de la lista de elegibles que resultó del concurso de méritos que abrió la entidad en 2022.

“Todos los días están llegando tutelas que no fueron notificadas a los funcionarios provisionales y la entidad está procediendo a retirar del cargo a los compañeros. Todo a raíz de un concurso del año 2022 en el que el mismo director Luis Carlos Reyes les dijo a los provisionales que no iban a tocar sus puestos, que no iban a salir sus cargos a concurso”, afirmó Ripoll.

“No se les notificó que su cargo había salido a concurso, solamente sacaron 4.900 cargos a concurso y ya, pero a ningún funcionario lo notificaron por correo ni de ninguna manera”, agregó.

Además, alertó que “de aquí a diciembre más o menos van a ser unos tres mil funcionarios retirados de la entidad y para el otro año, entre enero y febrero, van a ser 5.200″.

Sostuvo que hay listas de elegibles con más de 500 personas para tan solo 80 cargos.

“Entonces hay personas que en el concurso quedaron de 570, diciendo que ellos ganaron y tienen que entrar a la entidad. Ese es el reproche que tienen los provisionales, que ya las vacantes fueron proveídas, por lo tanto ya la planta está completa”, explicó Ripoll.

El presidente de Sinedian Barranquilla afirmó que el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes argumentó “en su momento” que se trataba de “una orden judicial” que se debía acatar.

“La orden judicial está diciendo que se emplee a fondo la lista de elegibles, es decir, que se incluya a todas las personas que aparecen en la lista de elegibles, siendo que salieron vacantes para, por ejemplo, 73 cargos y hay listas con 600 personas”, expuso Ripoll.

“También vemos un poco dudosa esa defensa jurídica de la entidad, en la que tampoco protegió a sus funcionarios de años, que tienen experiencia. Él mismo (Reyes) había dicho que no iban a ser tocados, que sus cargos no habían salido a concurso. Después sale diciendo que había que darle trámite a esta orden judicial, desconociendo todas las falencias que hubo en este proceso”, cuestionó.