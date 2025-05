La diputada del Atlántico por el Pacto Histórico, Alejandra Moreno, se pronunció luego de que la Procuraduría General de la Nación le solicitara al Tribunal Administrativo del Atlántico declarar nula su elección en la Asamblea Departamental.

Por lo anterior, Moreno, a través de un comunicado, aclaró que el concepto de la Procuraduría no es vinculante ni de obligatorio cumplimiento. “El Tribunal en primera instancia evalúa el expediente, las pruebas y los argumentos, donde el concepto de la Procuraduría es solo una opinión dentro del proceso, que seguirá su curso”.

De acuerdo con la Procuraduría, los hechos acreditaron que la inscripción de la candidatura de Alejandro Moreno no cumplió con los requisitos legales.

La Procuraduría, en su concepto previo a sentencia de primera instancia, expone que es un hecho probado que la diputada Moreno no participó en la consulta interna de Colombia Humana del 23 de abril de 2023. “Lo anterior significa que lo que se decida a través de una consulta es de obligatorio cumplimiento no solo para los partidos y movimientos políticos, sino también para los precandidatos que participen en ella, los cuales no solo deben acatar las resultas del mecanismo ejercido, sino que además tendrán vedado participar en las elecciones a nombre de una colectividad distinta a la que se consultó, so pena de incurrir en doble militancia”.

Pese a este concepto, Moreno dijo que el Consejo Nacional Electoral ratificó su elección y credencial como diputada. “No hay irregularidad que justifique esta ofensiva política y de género”.

Al tiempo que rechazó los ataques sistemáticos de los cuales, aseguró, viene siendo objeto tanto dentro como fuera de su colectividad.

“Quieren limitar mi derecho a ejercer la política como mujer. He vivido en carne propia la persecución política: agresiones físicas, violencia psicológica, exclusión de espacios, amenazas y ataques digitales. Todo por ejercer con firmeza mis derechos políticos y por levantar la voz desde una curul feminista y progresista”, señaló.

Dijo además que el trabajo en control político que viene adelantando dentro de la Duma Departamental ha sido “incómodo” y por esta razón es atacada, “incluso escalando su persecución a escenarios judiciales con demandas de nulidad”.

Moreno insistió en que estos ataques, aunque buscan sacarla del camino, por el contrario refuerzan el compromiso en su lucha contra las mujeres víctimas de violencia, por la salud pública y porque los recursos se inviertan en el bienestar real de los atlanticenses. “Seguiré cumpliendo con mi deber como ciudadana, mujer y diputada. No nos van a silenciar”, puntualizó.