El Consejo de Estado confirmó este viernes la nulidad de la elección de Alejandra Moreno Astwood como diputada del Atlántico por la coalición Pacto Histórico tras haberse registrado irregularidades en el proceso de inscripción de su candidatura.

La decisión de segunda instancia fue adoptada como resultado de una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Franklin Covilla Londoño, quien sostuvo que en dicho proceso de inscripción se presentaron “vicios de ilegalidad”, al aceptarse candidaturas por fuera del calendario electoral establecido

De acuerdo con la sentencia emitida por el tribunal, si bien en la consulta interna de la Colombia Humana para la Asamblea del Atlántico participaron 37 ciudadanos, lo cierto es que “solamente 12 acreditaron el cumplimiento de los requisitos estatutarios”.

Al respecto, precisó que “de esos 12 aspirantes, 8 eran hombres y 4 mujeres, por lo tanto, es dable concluir que desde esa etapa del proceso electoral Colombia Humana cumplió con la cuota de género que, ante ese número ya de precandidatos, le imponía incluir en dicho listado a 3.6 personas del género femenino, es decir, 4, como en efecto ocurrió”.

En ese orden de ideas, la sentencia señaló que “el referido cargo de Moreno Astwood no tiene vocación de prosperidad, como quiera que el número de aspirantes que participen en una consulta interna no es el que fija el parámetro para acreditar el cumplimiento de la cuota de género, sino los resultados que de ella se deriven, previo el estudio de los antecedentes disciplinarios, judiciales y de doble militancia”.

Ante este panorama, el fallo evidenció también que la inclusión de la señora Alejandra Milena Moreno Astwood como precandidata del Movimiento Colombia Humana obedeció a que después de celebrada la consulta interna, la referida agrupación le dio el aval y una vez revisó las causales de inelegibilidad de quienes aspiraban a ser precandidatos, determinó aquellos que cumplían los requisitos necesarios para que se les confirió dicha condición, desconociendo, de un lado varios factores.

Entre algunos de estos detalló que: “los resultados de la consulta no pueden desatenderse por las agrupaciones políticas ni por la autoridades electorales. Además, que la cuota de género se cumplió con el certificado de firmeza expedido por la referida colectividad el 30 de mayo de 2023, en el cual se enlistaron los 12 aspirantes que, luego de haber participado en la consulta, acreditaron la condición de precandidatos, entre ellos, cuatro 4 mujeres”.