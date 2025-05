Un nuevo enfrentamiento se ha generado entre el Gobierno nacional y los gremios a causa de una nueva alerta frente a un posible apagón a partir del próximo año ante el incremento de las deudas con el sector energético, en especial, en lo que corresponde a los subsidios.

A esta situación se suma la solicitud que la agente especial de Air-e, Diana Bustamante, hizo este martes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con relación al desembolso de los recursos necesarios para garantizar la operación de la empresa y cumplir con los pagos pendientes a generadores y proveedores de energía.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y del Consejo Gremial, sostuvo que el país se podría apagar si no se hacen los pagos correspondientes.

Jesús Rueda Sánchez estuvo de visita en Barranquilla por un seminario de acueducto y alcantarillado.

Recordó que el apagón registrado a inicios de este año en Puerto Carreño (Vichada) podría extenderse a otras zonas del país debido a esta situación.

Este planteamiento no fue bien recibido por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien a través de sus redes sociales enfatizó que estas aseveraciones responden a “dardos” por parte de Sánchez de cara a las elecciones.

“Camilo mezcla varios temas en sus distintas intervenciones, pasa de Puerto Carreño a Bogotá. Y claro, ambos son problemas eternos que estamos atendiendo con diligencia. Pero seguir amenazando con apagones para poner el tema en el debate electoral no es el tono adecuado”, sostuvo.

Como consecuencia de este rifirrafe, Palma ordenó que las empresas del Gobierno afiliadas a Andesco deberían retirarse: “Con recursos públicos no se pueden financiar congresos de oposición política”.

Más voces

El Consejo Gremial, a través de un comunicado, rechazó los señalamientos y manifestó su preocupación por el tono y enfoque del ministro Palma en el que sitúa a las agremiaciones del sector energético en “oposición política”.

“Rechazamos que se pretenda posicionar una narrativa que divida a los colombianos y que sitúe a los gremios como antagonistas del Gobierno en una supuesta confrontación ideológica. De manera enfática condenamos la solicitud de retiro que se ha hecho desde el Gobierno Nacional a diferentes agremiados”, expresó la agremiación.

En cuanto a la solicitud de la agente interventora de Air-e, señaló que es “algo muy interesante”, porque el mismo ministro designó a Bustamante en este cargo y ahora ella le está diciendo que “si no me dan, no me digan que haga milagros, porque si no tengo esa plata, no voy a pagarles a los generadores”.

Javier Lastra, experto en temas energético, sostuvo que es muy grave lo que está sucediendo para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano: “El no pago de la compra de la energía, no tiene precedente en los procesos de intervención”.

Dijo además que es una falta de coherencia cuando la Superservicios toma posesión de una empresa como Air-e porque no paga sus obligaciones comerciales, pero luego el ente de control hace lo mismo.

“La intervención de una empresa sin recursos económicos es como zarpar sin vela, sin motor y sin mástil”, puntualizó.