Fueron diversas las razones que los llevaron a realizar una protesta, pero el motor principal que movilizó a cientos de taxistas fue el “descontento generalizado” por el manejo de las autoridades frente a diversas problemáticas que impactan en la movilidad de la ciudad.

Desde las primeras horas de este miércoles, un grupo de taxistas se concentró en los alrededores del estadio Metropolitano para posteriormente iniciar un recorrido por toda la avenida Murillo, generando traumatismo en esta importante vía.

Con la frase ‘No más ilegalidad’ pintada en los vidrios traseros de sus carros, los taxistas barranquilleros se sumaron a la jornada de protesta que fue convocada por este gremio a nivel nacional.

La marcha avanzó a paso lento, lo que ocasionó que una larga fila de buses de Transmetro se aglomerara en el carril de la avenida Murillo, y, de forma colateral, se generara congestión vehicular en las zonas aledañas a esta vía.

Dentro de los motivos de la protesta se encuentra el rechazo por la implementación de un taxímetro inteligente.

“El taxímetro inteligente nos va a llevar a la quiebra, cómo nos van a cobrar 500 pesos por cada carrera obligatoriamente trabajemos o no trabajemos. ¿Dónde están las garantías para nosotros?”, expresó Yoseth Robles, uno de los líderes de la protesta.

A propósito, el conductor de taxi, Julio Tesillo, sentenció que no permitirán la inclusión de esta medida: “Esto es un negocio a costilla del taxista y del usuario. Y eso es lo que nos vamos a permitir aquí”.

Por otra parte, otros impulsores de la protesta expresaron su molestia por la “falta de control” de las autoridades con los servicios de las plataformas de transporte particular.

“Nos tienen acabados los carros particulares. Ellos hacen las carreras muy regaladas y a nosotros los taxistas nos están cobrando una tarifa demasiado alta. Hay días que no hay ni con qué pagarla”, expresó el conductor Oscar Isaza.

Asimismo, indicaron que se oponen a los proyectos de Ley 405 y 136, los cuales se basan en la regularización del transporte privado en plataformas digitales. Según uno de los conductores, estas propuestas “acabarían con la industria del taxi”.

Ante este panorama, los conductores de servicios de transporte de plataforma digital manifestaron que todos tienen derecho a trabajar y tener un sustento diario.

“Todo el mundo tiene derecho a trabajar. Los taxistas no están en muy buenas condiciones, no tienen aire. No toman todas las carreras, en cambio el particular está dispuesto a ir a donde sea, y por eso ha cogido mucha fuerza”, indicó Maikol González.

Es de anotar que la manifestación culminó en la calle 84 con carrera 46, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Secretaría de Tránsito y el Área Metropolitana de Barranquilla.

Los conductores de taxis se apostaron en el sector y, después del mediodía conversaron con funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla.

Los afectados del paro

La manifestación no solo afectó la movilidad en la zona, sino también la rutina de cientos de usuarios de Transmetro.

Johnny Olivares Los usuarios de Transmetro se bajaron por los trancones.

Vivian Hernández salió de su casa desde las 6:00 a. m. para dirigirse a su trabajo, ubicado en la calle 82 con carrera 53. Pero el bloqueo, que avanzó lento, lo impidió, por lo que le tocó bajarse y pedir un servicio de una plataforma digital.

“Si van a hacer sus protestas, que las hagan, pero que no se metan con el Transmetro”, expresó, por su lado, la ciudadana Libia Álzate.