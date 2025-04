Durante el consejo de ministros de este lunes, el presidente Gustavo Petro había anunciado junto con el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, medidas para cambiar la estructura tarifaria de energía del país para bajar los costos.

En este sentido, el jefe de Estado confirmó que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y los sectores comerciales e industriales, como había propuesto Palma, tendrán que pagar la deuda de la opción tarifaria.

El mandatario señaló que por el “sabotaje de la Ley de Financiamiento nos tocó recortar gastos”. Dijo que es una deuda real, que ya existe. “Pero la opción tarifaria que creó (Iván) Duque, es otra deuda que nos dejó endeudados hasta el cuello. No nos gustaría, pero tocó, porque esa deuda se tiene que saldar. Lo mismo que los usuarios de gasolina, que nos han ayudado a pagar el déficit de Ecopetrol”, afirmó.

En cuanto al desembolso de los subsidios, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, anunció que en este mes realizarán un abono adicional de 400 mil millones de pesos. “Si bien esto no cubre la totalidad de la deuda hay que tener en cuenta que si se viene haciendo un esfuerzo por atender estos compromisos”.

Ávila Plazas, se comprometió a reunirse con todas las empresas con las cuales tienen compromisos pendientes con el fin de encontrar fórmulas de acuerdo.

Sin embargo, a lo largo del consejo de ministros, ni el presidente Petro ni Palma entregaron mayores detalles de las medidas que desde el Gobierno nacional se tomarán para lograr poner en cintura a las empresas generadoras de energía, que según el jefe de Estado, “son las causantes del alto costo” del servicio.

Durante su intervención, Palma hizo un recuento de la situación del sector energético del país, responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación eléctrica actual.

Fue enfático en afirmar que es necesario hacer una reforma a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que este 20 de Julio cumple 30 años de constituida.

Colombia solar

Sin dar mayores detalles, Petro aseguró que el proyecto de Colombia Solar (instalación de paneles solares a gran escala) es la “solución de fondo” a las altas tarifas de energía del país.

De acuerdo con el presidente, el proyecto debe empezar este año.

“(...) Y generar a través de vigencias futuras el mecanismo para a través de un crédito los recursos para financiar en grande los subsidios a los estratos 1,2,3, pero no entregados a las empresas de energía sino a los usuarios. ¡Ojo con eso! Ya estamos en abril. Es un tema prioritario para evitar un apagón”, explicó al inicio de la jornada ministerial.

Petro manifestó luego que: “Apagar no es un derecho y es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia. Afinia es propiedad de EPM y el dueño de EPM es ‘Fico’, alcalde de Medellín, que ha hecho cortes de energía a barrios completos”.

Además, el mandatario aseguró que las empresas de energía han estado estafando a la nación.

“Realmente es un absurdo, es una especie de feudalismo y es uno de los grandes hechos de corrupción en Colombia donde se trasladan billones de pesos al año de los bolsillos de cada colombiano o colombiana, pobre o rico, y de la economía productiva del país”, aseguró.

El llamado a Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, debido a que en la actualidad el país no está importando gas.

“Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy a MinMinas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol por qué no importa gas”, cuestionó.

Renglón seguido, el mandatario manifestó: “El simple hecho de que Ecopetrol no importe el gas como sí importa la gasolina está generando este negociado con los colombianos, y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas y compite, competencia dice el capitalismo”.

También le dijo al ministro de Minas que vigile por qué no se está haciendo la importación de gas porque “por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia”.