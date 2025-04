La Contraloría General de la República realizó este jueves en la ciudad de Bogotá el foro ‘Riesgo en las tarifas de energía y gas por no pago de subsidios’. Durante el evento, el contralor general, Carlos Rodríguez Becerra, dio a conocer un estudio en el que se evidenció la necesidad de ajustar la focalización de los beneficiarios de los subsidios de energía y gas.

En su intervención advirtió que en varias regiones del país está latente el riesgo de apagón o racionamiento de energía. Entre esos sectores se encuentra la región Caribe, debido al retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público por parte del Ministerio de Minas y Energía.

“Considero que esta ha sido la primera entidad en expresarlo. Esto puede derivar en un inminente riesgo de racionamiento e incluso, más grave, la interrupción en la prestación del servicio de la energía a más de 10 millones de personas, incluida la costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño en Vichada”, afirmó el contralor.

En la misma línea, Rodríguez aseguró que –luego de conocer el estudio–es necesario que los subsidios se entreguen a quienes realmente lo necesitan. También, señaló que se debe evaluar temas como la actual estratificación, ya que no parece ser la mejor forma para su asignación.

En ese sentido, explicó que el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía dejó claro que los subsidios han sido deficientes en su otorgamiento, sostenibilidad, mejora de la calidad y aumento de la cobertura, en detrimento de las finanzas públicas y de los servicios que se pretenden garantizar en el periodo de estudio y a futuro.

Entre las conclusiones del foro –en el que participaron representantes del Ministerio de Minas y Energía, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, líderes gremiales del sector energético y senadores de la Bancada Caribe– se destaca la existencia de problemas recurrentes y estructurales en el esquema de subsidios a tarifas, a los que se les debe dar prioridad.

En la última década la Contraloría ha adelantado más de 20 auditorías y actuaciones especiales que han evidenciado, por medio de hallazgos, presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190 mil millones asociados a la gestión de los subsidios.

Desde los gremios

José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), aseguró que la deuda del Gobierno con el sector energético pasó de $7.4 a $7.6 billones a corte del 31 de marzo.

De esta cifra, el 50 % es deuda pública del orden nacional y regional. Además, según el líder gremial, de los $7.6 billones, el 33 % se lo deben a la empresa comercializadora Afinia, filial del grupo EPM que opera en cuatro departamentos de la región.

En medio de su intervención, Manzur cuestionó la falta de compromiso por parte de los gobiernos anteriores y del actual en la búsqueda de una solución: “El apagón financiero no es una alerta, es casi que una realidad. No pagar, apaga. El llamado más urgente que nosotros hacemos es que el Gobierno nacional pague a las empresas los recursos de subsidios”.

El líder gremial también expuso el impacto que, por falta de recursos para financiar los subsidios, se podría sentir en las regiones. Solo en el departamento del Chocó el incremento de la factura podría alcanzar el 140 %, mientras que en la región Caribe se estima que es cercana al 100 %.

Por su parte, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, destacó la importancia de los subsidios porque a través de estos han logrado ampliar la cobertura llegando a usuarios vulnerables.

“Eso no lo podemos desconocer. En el caso del gas somos 11.6 millones de usuarios, el 65 % son estratos 1 y 2, el 85% incluye hasta el estrato 3. Entonces el subsidio sí ha cumplido una función social”, afirmó.

Posición del Congreso

El foro contó también con la participación de los senadores de la región Caribe Carlos Meisel y José Name.

El congresista del Centro Democrático, durante su intervención, habló sobre la actual crisis de energía y gas que atraviesa el país y señaló que si bien en el Caribe la problemática de la energía no empezó con el gobierno de Gustavo Petro, aún no hay una solución para los problemas que enfrenta.

Además, criticó el incumplimiento del Gobierno con los desembolsos de los recursos al sector energético por concepto de subsidios, la opción tarifaria y la deuda de cerca de un billón de pesos con los agentes territoriales a las empresas comercializadoras de energía.

Meisel recalcó que es necesario que el Gobierno cumpla con el pago de los subsidios: “Esta es una herramienta mediante la cual las personas menos favorecidas pueden acceder a los servicios públicos”.

Dijo además que, ante un riesgo de un apagón, es necesario que el Gobierno sea diligente y se ponga al día con los subsidios. “Sabemos que la plata no está debajo de un colchón. Pero sí, señores del Gobierno, necesitamos que rápidamente se pongan de manera diligente en efectuar un plan de pagos, que lo cumplan, para ver cómo podemos salir adelante y evitar esta crisis”, afirmó.

Y el senador Name, del partido de la U, anotó que el problema de los subsidios ha estado latente en todos los gobiernos, pero que, a diferencia del actual gobierno, los anteriores daban soluciones y afrontaban la crisis.

“Siempre en los gobiernos anteriores no había plata para pagar los subsidios, pero se presupuestaba parte de los subsidios y después hacíamos una adición presupuestal y más o menos salíamos adelante, pero en este gobierno no ha sido así”, señaló.

El senador cuestionó la situación que atraviesa la empresa Air-e luego de su intervención: “Hoy el superintendente tiene como política no pagar lo que debe la empresa. No les ha pagado a los generadores térmicos. Cuando los generadores térmicos estén totalmente ahogados, el problema no será solo de La Guajira, Magdalena y Atlántico, será de todo el país”.