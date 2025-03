Lidia Donado se levanta, desde hace muchos años, a contemplar como un terreno abandonado que se ubica frente a su casa, ubicada en el barrio Las Niveles, se transforma en un basurero a cielo abierto. No importa cuántas veces al mes pasen a limpiarlo, puesto que –en muy poco tiempo– termina lleno de residuos, emanando terribles hedores que no la dejan tranquila.

El terreno en sí es amplio, lo suficiente como para que salgan al menos un par de casas, con un buen patio, respetando el estilo de las viviendas de ese sector. En cambio, está tupido de basuras, y peor aún, es el foco de plagas y roedores que proliferan e invaden las viviendas aledañas.

“Ahí lo que hay es una ratonera, es tremendo. Cada rato viene la Triple A y recoge la basura, pero al rato llega la gente de las carretillas y otra vez ensucian toda la esquina. Esto lleva bastante años así, yo vivo en esta casa hace como 20 años y eso no se ha podido mejorar, a pesar de que ha intentado hablar con los dueños”, expresó esta habitante de la esquina donde confluyen la calle 21 con carrera 20.

Orlando Amador Terreno abandonado en el barrio Las Nieves.

Este es un padecimiento que sufren muchas personas en Barranquilla, que ven como dueños de terrenos los han descuidado y se han llenado de basura, generando focos de contaminación, proliferación de roedores y hasta inseguridad al convertirse en espacios que son aprovechados por delincuentes.

Alerta en el Distrito

Dina Luz Pardo, directora de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, ha venido adelantando reuniones con otras dependencias públicas, así como la Policía Metropolitana y Triple A, para identificar los inmuebles o lotes que han sido descuidados por su tenedores y que hoy en día no solo están abandonados y sin cerramiento, sino que se han llenado de maleza, animales y que sirven de refugio para algunos delincuentes.

Durante la anterior semana, lanzaron una alerta sobre la identificación de los primeros predios en esas condiciones y pronto la comunidad comenzó a colaborar para sacar más a la luz y así ubicar rápido a sus dueños, para que los dejen en condiciones óptimas, con un cerramiento adecuado.

“Por nuestro trabajo diario y por todas las denuncias que la comunidad hace, encontramos este número de predios que dijimos inicialmente ante los medios, pero por supuesto hay otros más, sólo que obviamente van saliendo en la medida en que la gente se va enterando de cómo las autoridades van tomando cartas en el asunto”, expresó Pardo.

Con la intervención de la administración distrital, varias oficinas comienzan a trabajar de la mano para solucionar las situaciones que ahí se identifican.

“Aquí entra a apoyar el equipo de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público y de la Secretaría de Gobierno con el apoyo nuestro como Oficina de Servicios Públicos por el tema de disposición de residuos y el tema también de concientización. Es decir, no es solamente levantar una pared y ya, sino que como ya hay un hábito en ese punto, toca empezar a romperlo. Y la forma de hacerlo es concientizando a la comunidad”, comentó la funcionaria distrital.

Preocupa la seguridad

Aunque este tema podría parecer que atañe exclusivamente a un sector de la ciudad, los nueve casos conocidos por parte del Distrito se distribuyen por diferentes puntos de la ciudad.

Por ejemplo, lo que queda de una casa en la carrera 50 con calle 55, en el barrio Boston en el eje central de la ciudad, tiene profundamente preocupada a la comunidad, pues se ha convertido en una ‘Cueva de Bandidos’, como lo denuncian sus vecinos.

Orlando Amador Este lote afecta a vecinos del barrio Miramar.

En el sitio solo quedan en pie las paredes, pues los dueños se han llevado rejas, ventanas, puertas y hasta baterías sanitarias, dejando un fétido olor en el ambiente y permitiendo que algunas personas accedan al patio desde donde se vuelan las paredillas para entrar a hurtar en los inmuebles vecinos.

Wilfrido Solano Rivera, un vecino de la tercera edad, hizo un recuento de los elementos que se han hurtado de su vivienda.

“Esa casa yo no sé qué pasó, por qué quedó en esa situación tan deplorable y bueno y se me ha metido tres veces en la casa mía. Yo he puesto vidrio, he puesto cosas pero eso no lo detiene. A mí me robaron dos mesas plásticas, me robaron cuatro sillas, una podadora. Muchas cosas que tiene uno ahí en el patio”, señaló el hombre.

El mismo estado de Indignación tiene Lázaro Salazar, otro de los vecinos a la desmantelada vivienda: “En mi casa me robaron unas máquinas cortadoras de baldosas, nuevas prácticamente. En su momento, nos reunimos con los propietarios del inmueble. Ellos quedaron que iban a hacer un cerramiento, hasta la fecha de hoy, no se han manifestado. Eso que nos trae como consecuencia, problemas de salubridad, de los malos olores, fétidos. En épocas de lluvia, se estanca el agua, llegan los mosquitos”.

Lina Andrea Ortiz labora en unas oficinas contiguas a la casa en estado de abandono y en su relato sobre los robos refiere que ya no le temen ni a la luz del día.

“En la última semana se metieron dos veces, el domingo pasado y el jueves. Eso fue en plenas horas de la tarde, con el aire acondicionado encendido en las oficinas, se metieron y se robaron unas piezas, nos alcanzamos a dar cuenta y la Policía vino, recuperamos las piezas pero ya no servían de nada, todo hay que comprarlo nuevo, es una situación desesperante”, mencionó la mujer.

Sobre el estado puntual de este inmueble, EL HERALDO contactó con un corredor inmobiliario quien reseñó que ya que vendida y que en se está realizando el proceso de sucesión, luego del cual el nuevo dueño “se comprometió a realizar el cerramiento mientras construye ahí”.

Otro drama

Casos como estos también se presentan en el norte de Barranquilla. Un lote abandonado, ubicado en la carrera 44 con calle 96 del barrio Miramar, se ha convertido en un dolor de cabeza para los residentes del conjunto residencial Slaymahan.

El mal estado de dicho espacio ha conllevado a la constante presencia de roedores y todo tipo de animales en las viviendas, tal como lo reseñó Édgar Hernández, uno de los copropietarios del lugar.

“Dentro de unos meses, que comienza a llover, eso se comienza a enmontar y se llena; ahora mismo está lleno de ratas que se pasan para acá. A mí personalmente me dañó el carro una rata que se le metió al motor y se comió unos cables”, dijo.

También recalcó que “es un problema que ha venido de años, eso es lo que trae es ratón, cucaracha, hasta culebras. Afecta la valorización del sitio, eso perjudica, porque quién va a querer comprar un apartamento al lado de un lote ese tan feo”.

Es de anotar que, para darle solución a estos problemas, el Distrito pide a los dueños de los predios que se pongan en contacto con la Oficina de Servicios Públicos para iniciar los procesos de recuperación.

Tres dueños de predios atendieron en llamado

Dina Luz Pardo, jefa de la oficina de servicios Públicos del Distrito, indicó que tres dueños de lotes –de los 12 que fueron identificados inicialmente– respondieron al llamado, mostrando su voluntad para proceder a la recuperación de estos espacios.

“Con estos tres comenzamos a trabajar todo el proceso, no solamente de limpiar el predio, de levantar la pared, sino de hacer un mural bonito o tal vez algo que sea llamativo en el sector”, explicó Pardo a EL HERALDO.

Es de anotar que dicho proceso inicia con pedagogía por parte del Distrito y si el dueño del lote o establecimiento hace caso omiso entra a operar el comparendo de la Policía y seguidamente se le da traslado a las comisarías, donde se determina el grado de la multa y su valor.

“La recuperación de estos predios es fundamental para evitar que se sigan deteriorando sectores de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los barranquilleros”, agregó la funcionaria.

Es de anotar que, a través del programa ‘Barranquilla Limpia y Linda’, el Distrito ha venido realizando distintas jornadas de mejoramiento de espacio público con limpieza, recuperación de andenes, siembra de plantas, pedagogía sobre la correcta disposición de residuos sólidos, entre otros, para mejorar el aspecto de las calles.

