Una vez más Barranquilla será el epicentro de la fiesta del fútbol. Este martes 25 de marzo se llevará a cabo en la ciudad el encuentro deportivo entre la Selección Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano, sede de las eliminatorias al Mundial 2026, a partir de las 7:00 p.m.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso medidas para garantizar la seguridad y la movilidad en la ciudad y en los alrededores del Metropolitano.

Entre las medidas se encuentra la prohibición de la circulación de vehículos pesados y la realización de actividades de cargue y descargue desde las 7: 00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Prohibición de operaciones de ascenso y descenso de pasajeros:

Se prohíbe el ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público colectivo de pasajeros e individual tipo taxi, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en la avenida Circunvalar entre las calles 45 (Avenida Murillo) y 46 en ambos costados.

Están autorizadas las operaciones de ascenso y descenso de transporte público colectivo e individual (taxis) en la vía de servicio paralela a la Avenida Circunvalar (costado norte) entre la calle 46 y el Mega Colegio Germán Vargas Cantillo (sector Las Cayenas).

Zonas de circulación peatonal y restricción de tráfico vehicular por senderos peatonales:

Se prohíbe el tráfico vehicular entre las 7:00 a.m. y las 11:59 p.m. en los siguientes tramos viales:

- Calle 46 entre la Avenida Circunvalar y la carrera 1E.

- Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46F.

- Calle 45 (Avenida Murillo) entre la carrera 4 y la Avenida Circunvalar.

- Carrera 7 Sur entre calles 46 y 47.

- Carrera 10A Sur entre calles 46 y 46C.

- Carrera 12 Sur entre calles 46 y 46C.

Se exceptúan de esta medida los carriles de uso exclusivo para Transmetro, los cuales continuarán habilitados para el uso de los buses asociados al sistema.

Prohibición de estacionamiento

Las autoridades darán aplicación a la regulación de estacionamiento contenida en el Decreto Distrital 0477 de 2022, en el que se prohíbe el estacionamiento de todo tipo de vehículos en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en la zona que comprende los alrededores del Estadio Metropolitano, específicamente los siguientes tramos viales:

- Calle 46 entre la Avenida Circunvalar y la carrera 1E.

- Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46F.

- Calle 45 (Avenida Murillo) entre la carrera 4 y Avenida Circunvalar.

- Avenida Circunvalar entre calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46.

- Carrera 7 Sur entre calle 46 y 47.

- Carrera 10A Sur entre calles 46 y 46C.

- Carrera 12 Sur entre calles 46 y 46C.

Se prohíbe el estacionamiento en la carrera 4 entre la calle 45 (Murillo) y la calle 49, y la calle 49 entre la carrera 4 y la Avenida Circunvalar, las cuales serán utilizadas como rutas de desvíos.

También se prohíbe el estacionamiento de vehículos sobre andenes, zonas verdes o sobre cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.

Sanción: Los conductores y/o propietario que no cumplan las medidas establecidas serán sancionados de acuerdo a la infracción establecida en el artículo 131 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 del 2010, codificada C.2 “Estacionar un vehículo en sitios prohibidos”, será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Prohibición de circulación de vehículos pesados y realización de actividades de cargue y descargue.

Se prohíbe la circulación de vehículos pesados y la realización de actividades de cargue y descargue, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en la siguiente zona delimitada:

- De la calle 49 desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 4 inclusive.

- De la carrera 4 desde la calle 49 hasta la calle 45 (Avenida Murillo) inclusive.

- De la calle 45 (Avenida Murillo) desde la carrera 4 hasta la Avenida circunvalar inclusive.

- De la Avenida Circunvalar entre las calles 49 y 45 (Avenida Murillo) y en el tramo de la Avenida Circunvalar desde la carrera 46 hasta la calle 45 (Avenida Murillo).

Suspensión de permisos

Se suspenden los permisos especiales para circulación de vehículos pesados y/o realizar actividades de cargue y descargue, expedido por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Las personas que cuentan con permiso especial no podrán hacer uso de éste en las zonas descritas anteriormente durante la vigencia de la restricción.

Sanción: El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada B.19 “Realizar el cargue y descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes”, será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 del 2010.

Prohibición de circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos

Se prohíbe la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en siguiente cuadrante delimitado:

- De la calle 45 (Avenida Murillo), desde la carrera 2E hasta la Avenida Circunvalar.

- De la Avenida Circunvalar desde la calle 45 (Avenida Murillo) hasta la calle 47 inclusive.

- De la calle 47 desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 2E y

- La carrera 2E desde la calle 47 hasta la calle 45 (Avenida Murillo) inclusive.

Restricción de ingreso de vehículos particulares al parqueadero del estadio metropolitano:

Se restringe el ingreso de vehículos particulares al parqueadero del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sólo será permitido el ingreso al a los vehículos particulares autorizados a través de los medios y formas dispuestos por la Federación Colombiana de Futbol.

Excepciones de la medida:

- Los pertenecientes a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional que se encuentren en desarrollo de la prestación del servicio.

- Las ambulancias que se encuentren en desarrollo de la prestación del servicio.

- Las máquinas de bomberos que se encuentren en desarrollo de la prestación del servicio.

Recomendaciones:

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que si van a ingerir licor, entregue las llaves, busque su conductor elegido o use transporte público, como taxi o Transmetro.

Estar atento a los cierres viales y desvíos y programar los recorridos con tiempo para una mejorar movilidad dentro de la ciudad y evitar congestiones.

La Secretaría de Tránsito le recuerda los conductores no exceder los límites de velocidad y estar atentos a la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

Yaciris Cantillo Romero, Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, invita a los ciudadanos a tener en cuenta las medidas y recomendaciones, “para disfrutar la fiesta del fútbol con tranquilidad y responsabilidad. Recuerde, si va a consumir alcohol, entregue las llaves”, declaró