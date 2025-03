La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) informó que tras un análisis sobre el estado de deudas que tienen los llamados usuarios oficiales con las empresas prestadoras de servicio eléctrico, muestra un repunte de más de $200 mil millones, equivalentes a un incremento del 20 %, de manera que la deuda total de este segmento ascendió a $1,2 billones, al cierre de 2024.

El Director Ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, manifestó su preocupación por las finanzas de las empresas y advirtió sobre otros impactos que trae el no pago.

“que los usuarios no paguen lo que consumen tiene consecuencias delicadas, ¡no pagar apaga! Y en este caso de los usuarios oficiales, no cumplir con su responsabilidad, los expone a sanciones, pero lo peor es que terminan afectando el servicio de y para las comunidades”, dijo Manzur.

El dirigente recordó que, ante la magnitud de las deudas de estos usuarios, justamente hace un mes la Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 005 de 2025 con la que hace un llamado a los usuarios oficiales para que paguen lo que deben, recordando que hacerlo es una obligación legal y que incumplir puede acarrearles sanciones de ley.

Según el análisis de Asocodis, del total adeudado el 29,1 % corresponde a cartera morosa de acueductos regionales, seguido por el servicio de alumbrado público con un 22,6 %, y luego se ubican establecimientos de salud, cuyas deudas pesan 20,5 %.

Asimismo, aseveró que al observar el ranking de los diez usuarios oficiales con mayores deudas, se observa que tienen una cartera de $195 mil millones que corresponde al 16 % del total. Dicho escalafón lo encabezan Santander de Quilichao (Cauca) que le debe $51,7 mil millones a la Compañía Energética de Occidente, por concepto de alumbrado público; el segundo y tercer lugar lo ocupa el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Medellín, que tiene dos carteras con EPM: una por $24,2 mil millones y la otra por $21,9 mil millones.

En Tumaco, Nariño, Aguas de Tumaco, le debe a Cedenar $18,5 mil millones, mientras que el municipio de Cajicá, Cundinamarca, le adeuda a Enel $17,2 mil millones.

De otra parte, Asocodis encontró que la empresa más afectada es Afinia, a la que le deben cerca del 38 % de la deuda total.

“Es una deuda que como nos muestran nuestros análisis ya supera los $1,2 billones, doscientos mil millones de más frente a lo que teníamos en el mes de junio de 2024, muy preocupante”, expresó Manzur.

Señaló que dado este panorama, agravado por un aumento de cartera, se estará solicitando nuevamente a la Procuraduría General de la Nación, su pronta intervención para que los usuarios oficiales paguen lo adeudado.

De otro lado, el dirigente gremial reveló que las empresas ya vienen tomando acciones al amparo de la ley, como se vio recientemente en el municipio de Ariguaní, Magdalena, donde la empresa prestadora de energía suspendió los contratos a cinco acueductos.

Entre tanto, Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía, sostuvo que aunque se reconoce que existen algunas deudas en el sector energético debido al déficit fiscal heredado del gobierno anterior y las dificultades actuales en el Congreso, las filiales de EPM han logrado recibir el 85 % de los pagos, y los ministerios de Hacienda y Minas han alcanzado un acuerdo de pago acorde a la capacidad económica del país.

“Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los usuarios que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”, puntualizó.