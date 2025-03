Cuando corría el año 1945 y la mayor parte de Europa se veía envuelta en una Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Barranquilla pasaba por sus propias necesidades. Muchas madres cabezas de hogar no tenían dónde o a quién acudir para tratar a sus hijos con problemas de audición, vista o deficiencia mental. Es así entonces que llega la primera sede del Club de Leones a la zona de la carrera 38 con calle 66 de la ciudad.

En entrevista con EL HERALDO, Fabricio Oliveira, presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, fue consultado por más detalles sobre la llegada de la organización a la capital del Atlántico, y comentó que en Barranquilla se construyó gran parte de la historia de la organización.

“Nuestra organización tiene unas causas globales como el hambre y la educación por las cuales se trabaja, pero también hay una iniciativa para causas locales, y en el caso de Barranquilla hubo un momento donde las familias tenían muchas dificultades, y pues Club de Leones tenía profesionales en esta área que decidieron apoyar esta crianza y ofrecerles una oportunidad de desarrollar sus habilidades y así fue que nació la primera sede en la ciudad”, comentó.

Después de varios años la organización creció y pasó no solo a prestar sus servicios de salud, sino también una oferta educativa para los más jóvenes en la ciudad.

“Se comenzó dando asistencia a los niños con problemas o alguna deficiencia, pero luego se convirtió también en una escuela, en Barranquilla tuvimos primero cinco niños y ahora ampliamos hacia 120 jóvenes, y hay espacio para muchos más en nuestras sedes”, dijo.

En una visita reciente a la Arenosa, OIiveira tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el progreso de los niños en la escuela que tiene la organización. “Vi mucha felicidad en los niños que hacen parte del programa, están haciendo presentaciones de danza, tocando instrumentos, y otras actividades que desarrollan de manera increíble a pesar de sus problemas auditivos o visuales”.

Reveló que “en el Atlántico se está implementando otro programa denominado ‘Leones educando’, que trabaja con los niños y los jóvenes para que estén preparados para ser buenos ciudadanos, sean ciudadanos que estén distantes de las drogas ilícitas, y que tengan un buen comportamiento en la sociedad en general. Son cerca de 2.400 estudiantes en cinco escuelas del departamento, pero la meta es llegar a 200 instituciones”.

Los planes para Barranquilla

Actualmente en el departamento del Atlántico hay 16 sedes de Club de Leones, en su mayoría en la capital, por este motivo la prioridad de la organización para el futuro no es construir más sedes, sino, más bien, conseguir un mayor número de socios que presten su ayuda a la comunidad en la ciudad de Barranquilla.

“Tenemos 350 leones que están trabajando en los diferentes espacios de la ciudad, pero nuestro plan es aumentar el número de socios, ya que el reto es llegar a más personas beneficiadas y eso se hace con manos a la obra. En ese sentido, la meta es ampliar el alcance de los servicios de salud, tenemos una clínica de visión y otras ayudas para los sentidos, pero queremos llegar a brindar soluciones de salud mental y bienestar a los jóvenes”, explicó.

Seguidamente, mencionó que se han establecido alianzas estratégicas para ampliar la red de prestación de servicios en todo el departamento.

“La razón por la que nos enfocamos en tener más voluntarios y profesionales es porque nuestra vocación es prestar servicio y hay muchas instituciones con las que podemos trabajar juntos. Entre esas la Alcaldía local, que tiene muchas entidades con varias sedes, si nuestra gente va y trabaja en cada una de esas infraestructuras vamos a estar en todas partes impactando a las personas”, sostuvo.

El empresario recalcó: “Ya entiendo porque las personas y empresas creen tanto en Barranquilla, hay gente con una buena vocación de servicio, eso precisamente es lo que buscamos para trabajar en nuestras sedes. Todo los que quieran ser voluntarios están invitados para acercarse al club, así como también los que necesitan algún tipo de ayuda, las puertas siempre están abiertas”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO El presidente Internacional de Club estuvo de visita por B/quilla con su esposa para conocer el panorama en las sedes de la organización y el impacto en los jóvenes barranquilleros que se atienden diariamente.

Impacto

Para Zharick Quintero, el club fue una gran ayuda cuando sufrió problemas de la vista y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. “Mi mamá siempre me había dicho que si tenía algún problema de audición o vista viniera a la Clínica del Club de Leones porque los especialistas son muy buenos y cobran barato, eso me ayudó mucho porque en ese momento no contaba con la capacidad económica para pagar un tratamiento a largo plazo”.

En esa misma línea, el historiador Dalin Miranda explicó a EL HERALDO, basado en investigaciones de carácter público, que en la capital del Atlántico el Club de Leones ha tenido una vigencia por tantos años debido a su compromiso social y solidaridad para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros.

“En Barranquilla la organización ha jugado un papel clave en la ejecución de campañas médicas, programas de alfabetización y apoyo a comunidades vulnerables. Esto la ha consolidado como una de las instituciones de servicio más respetadas y ha forjado su legado inspirando a nuevas generaciones a sumar a la causa que tienen”, aseguró.

Señaló que “el club ya estableció una sólida base en el país, contribuyendo al desarrollo de múltiples iniciativas en pro del bienestar social. Es un movimiento que se expande con rapidez con valores que identifican mucho al colombiano”.

Llegar a un billón de personas: la meta

Con presencia en más de 200 países, el Club de Leones Internacional tiene una misión proyectada hacia el 30 de junio de 2027. Se trata de llegar a un billón de personas con su oferta de servicios enfocada no solo en salud y educación, también en bienestar y seguridad alimentaria.

“Desde hace dos años lanzamos un programa para atender anualmente un billón de personas en todo el mundo, eso queremos hacer de manera general hasta el 30 de junio de 2027.Ya restauramos la visión de más de 30 millones de personas desde que nació la organización y ahora la misión es trabajar por el bienestar, salud, educación, medio ambiente, el hambre y el combate contra el cáncer infantil”, comentó Fabricio Oliveira, presidente internacional de Club de Leones.