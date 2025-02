El director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, dio a conocer que –tras una reunión con Álvaro Redondo, director de Cormagdalena– se confirmó que actualmente no se cuentan con los recursos para que la zona portuaria de Barranquilla cuente con una draga propia.

El líder gremial explicó que si bien el equipo ya fue diseñado, se tendrán que adelantar las gestiones para encontrar los recursos y eventualmente poder construirla. Para ello Cormagdalena tiene un plan para financiar su construcción a través de Findeter.

Sin embargo, el proceso de construcción de la draga toma tiempo, se calcula que esto se puede ver dentro de dos o tres años aproximadamente. “Ya, sea Cotecmar o sea alguna otra entidad, que pueda empezar a construirla”, aseguró.

Asimismo dijo que durante la reunión, Redondo le expresó que pese a las dificultades presupuestales, la entidad sigue avanzando en el plan de intervención del río Magdalena. En ese sentido siguen trabajando en las obras hidráulicas que se necesitan para depender menos del dragado.

Para Ariza en este momento lo prioritario es continuar con lo bueno que se está haciendo, “porque realmente le encontramos la forma de hacerlo mucho más eficiente y está dando resultados, entonces eso no debería cambiar, yo pienso que si el Gobierno ya sabe y se ha demostrado que estirándole esos recursos de la manera oportuna, de la manera correcta como se ha venido contratando, tiene buenos resultados, no, eso no debería cambiar”.

El contrato actual del alquiler de la draga está por $120 mil millones anuales, para dar un poco más de 3 millones de metros cúbicos al año. “Este contrato es un poquito distinto porque tiene parte del año anterior, es un contrato de 15 meses, entonces el valor total es de 150 mil millones”, puntualizó.