Por giros inesperados durante labores de búsqueda por la desaparición de la menor de edad Valeria Afanador, fue encontrado un cuerpo en estado en estado de desmembramiento, el cual ya se encuentra plenamente identificado por la Fiscalía General de la Nación. Se trata de Javier Mauricio García Pineda, de 24 años y de quien no se conocía paradero desde el pasado un joven de 24 años, no se sabía nada desde hace 3 meses.

Lea también: Abogado de la familia de Valeria Afanador denuncia “alteraciones” en la zona donde desapareció la niña

Durante las labores de búsqueda de la niña Valeria Afanador en #Cajicá, fue hallado un cuerpo desmembrado en inmediaciones del río Frío, el pasado 22 de agosto. De acuerdo con las autoridades competentes, el cuerpo corresponde a un hombre de 24 años identificado como Javier… pic.twitter.com/wQTUCWSdvb — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 27, 2025

Lea también: Gobernador de Cundinamarca confirmó hipótesis de desaparición forzada en caso de Valeria Afanador

García fue visto por última vez con vida a las 10:00 pm de ese martes al salir de su trabajo, el Outlet de la empresa Imusa ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Sus familiares habrían reportado su desaparición ante el Cuerpo Técnico de Investigación de Chía, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, no habrían recibido reportes por parte de las autoridades hasta este miércoles 25 de agosto.

Lea también: Bomberos descartan que Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, haya caído al río

Las sospechas de que podría tratarse del hombre hizo que Medicina Legal citara a Luz Dary Pineda, madre del joven, este miércoles 25 de agosto con la intención de identificar el cadáver. El hallazgo del cuerpo desmembrado se dio el viernes 22 de agosto en cercanías del río Frío, en la sabana de Bogotá, por parte de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca.

Debido al estado del cadáver Pineda tuvo dudas al principio si correspondía a su hijo, sin embargo serían aclaradas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informar a la Fiscalía que los restos encontrados sí corresponden a Javier Mauricio García Pineda.

Sigue la búsqueda de Valeria

Cuerpo de Bomberos de Cajicá Valeria Afanador desapareció en Cajicá, Cundinamarca el pasado 12 de agosto.

El caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años, diagnosticada con síndrome de down, mantiene en zozobra a los habitantes del municipio de Cajicá, en Cundinamarca. La menor desapareció en la mañana del pasado 12 de agosto en la vereda Río Frío, sector Bebedero.

Ante su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron su búsqueda por la zona en que se perdió la menor; sin embargo, no se tiene rastro del paradero por lo que se ha tejido una nueva hipótesis confirmadas por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Rey reveló este martes 26 de agosto que las autoridades plantean como posible hipótesis la desaparición forzada, dejando de lado la posibilidad un accidente en el río o el bosque cercano al centro educativo.

🔴 Seguimos buscando a Valeria. En #Cajicá no hemos parado de trabajar ni lo haremos hasta encontrarla. Cada minuto cuenta y por eso las labores de búsqueda se mantienen firmes, con toda la capacidad institucional y el acompañamiento de la familia y de la comunidad.



Hoy, desde… pic.twitter.com/gnSqY51Rkh — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 18, 2025

Lea también: Comunidad de Cajicá marchó para pedir por la aparición de Valeria Afanador