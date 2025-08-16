El martes 12 de agosto fueron capturados en Neiva (Huila) el subintendente Yolman Javier Gutiérrez Mayor y del patrullero Yeison Rojas Tovar, pertenecientes al Grupo de Carabineros de la Policía Nacional. Los dos uniformados de la Policía fueron capturados en flagrancia por Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en colaboración con el Gaula Militar en flagrancia. Gutiérrez y Rojas son acusados de recibir dinero producto de un supuesto soborno.

Lea también: Google Translate quiere competirle a Duolingo: esta es la nueva función para aprender idiomas en la app

Los uniformados fueron capturados en flagrancia mientras recibían entrega de dinero en efectivo producto de un supuesto soborno. El monto solicitado era de 4.500.000 pesos colombianos y el motivo la devolución de un celular que hacía parte del material incautado en un procedimiento, junto con químicos utilizados para el procesamiento de estupefacientes. Otros elementos tampoco fueron reportados ni legalizados ante la autoridad competente.

El subintendente y el patrullero exigían al ciudadano el pago de una suma cuantiosa de dinero, a cambio de devolver parte del material no reportado junto con el dispositivo electrónico, propiedad de un conocido suyo privado de la libertad.

Lea también: Rescatan a cinco menores abandonados en una vivienda en Valledupar, Cesar

La entrega del pago fue citada por parte del ciudadano en cercanías del Estadio Guillermo Plazas Alcid,y en donde fueron sorprendidos en flagrancia y capturados por las autoridades los dos policías. Es un escándalo de corrupción que sacude a la Policía Nacional en Neiva (Huila).

Los capturados se enfrentan a comparecer antes los cargos por el delito de cohecho. En el proceso judicial no se descarta la vinculación de un tercer uniformado al caso, lo que podría derivar en cargos por concierto para delinquir.

Lea también: José Raúl Moreno ascendió como nuevo jefe del Despacho Presidencial tras salida de Alfredo Saade