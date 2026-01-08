La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) entra en la recta final en Las Vegas con miles de asistentes abarrotando los pabellones y explorando propuestas que prometen más funciones, basadas en la inteligencia artificial, que hacen la vida más placentera.

Como se predecía, la IA dominó la narrativa del evento que ha reunido a más de 4.500 expositores, que este año han anunciado productos y servicios más prácticos y cercanos al consumidor común que en la mayoría de los casos saldrán a la venta este año.

¿Tableta o teléfono?

Uno de los más esperados productos este año ha sido el Galaxy Z TriFold de Samsung, con el que la compañía surcoreana vuelve a marcar la pauta en teléfonos.

Cómo su nombre lo dice, el dispositivo consta de tres paneles plegables, que cuando se extienden se convierten en una tableta de 10 pulgadas, permitiendo tener tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Luis Chacon/EFE Personas asisten a la feria.

Cuenta con cinco cámaras, incluida una principal de 200 megapíxeles, lo que marca un avance importante en estos teléfonos, que también cuentan con un sistema de alarma para cuando el usuario lo cierra de forma incorrecta.

La inteligencia artificial ha convertido al teléfono, que saldrá a la venta en el primer trimestre de 2026 en EE.UU., en una estación de trabajo para los usuarios ha destacado la empresa surcoreana.

Con este lanzamiento mundial Samsung se adelanta a Apple, que se espera presente su primer teléfono plegable este año.

El portátil con pantalla que se expande

Entre los múltiples productos de Lenovo, el mayor fabricante de PC del mundo en cuanto a unidades vendidas, está el ThinkPad Rollable XD Concept, un portátil que amplía el espacio de pantalla.

Este prototipo es uno de los primeros dispositivos plegables del mundo con una pantalla que se expande ofreciendo 16 pulgadas, en un portátil compacto de 13,3 pulgadas.

Luis Chacon/EFE Personas asisten a la feria.

El uso de la IA en este portátil permite a los usuarios iniciar aplicaciones o cambiar de modo fácilmente con un simple gesto o comando de voz.

Gafas y más gafas

Las gafas inteligentes han superado en el CES 2026 las cuotas del año pasado, con una gran cantidad de propuestas. Por ejemplo, la nueva versión de Meta Ray-Ban Display promete al usuario poder leer los mensajes en tiempo real sin sacar el teléfono, hasta gozar de un teleprompter personal.

No obstante, las Rokid AI Glasses han entrado a la competencia con una propuesta similar pero más ligeras y más económicas.

Las eSight Go también han llamado la atención del público, y es que estas gafas ayudan a las personas con pérdida significativa de la visión central a mantener su movilidad e independencia.

AI glasses without a display.@briantong checks out the Rokid AI Glasses: voice- and audio-powered, lightweight and prescription-ready, these are an easy entry into AI wearables." pic.twitter.com/Yz2YN2Sgk3 — CES (@CES) January 8, 2026

Personas con diversas afecciones de baja visión, como la degeneración macular y la retinopatía diabética, podrían ver con mayor nitidez y claridad, usando estas gafas que usan la inteligencia artificial para dar asistencia visual más avanzada.

Para los amantes del juego, RayNeo presentó en el CES 2026 las primeras gafas de realidad aumentada del mundo compatibles con HDR10.

Bautizado como RayNeo Air 4 Pro este dispositivo ofrece una experiencia similar a la de un cine privado en un formato ligero y portátil, según explicó la compañía a EFE.

Luis Chacon/EFE Una persona sostiene una cámara en la Feria Electrónica de Consumidores 2026 (CES, en inglés).

La feria durará hasta el viernes, pero debido a su extensión – cerca de 800.000 metros cuadrados- en seis diferentes lugares con grandes aforos en Las Vegas, se hace casi imposible que una persona pueda visitarla por completo.

La Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, espera que la versión de 2026 supere las 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024.