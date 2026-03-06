La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso nuevas medidas cautelares sobre todo el Cementerio Central de Sincelejo y con ello levantó las impuestas solo sobre la manzana 6 donde la Fiscalía General de la Nación adelantó un trabajo de exhumación en varias fases.

A su vez la JEP ordena acciones restaurativas en favor de las víctimas y con esto le reitera la responsabilidad de la Alcaldía de Sincelejo en la administración, preservación, acondicionamiento y mejora del campo santo que se ubica en la zona urbana céntrica de la capital sucreña.

JEP Cementerio Central de Sincelejo.

Otra intervención

También le fue ordenado a la Alcaldía de Sincelejo facilitar los trámites para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realice las intervenciones en otros sitios de interés en dicho cementerio.

Además, debe crearse una Mesa de Impulso a la Identificación de las personas exhumadas, que aumentará al máximo las posibilidades de entregas dignas de los cuerpos a sus familiares. Y la Alcaldía de Sincelejo deberá garantizar la elaboración de un mural conmemorativo en honor a las víctimas del conflicto armado que reposan en este cementerio, y considerar la realización de un memorial en su honor.

Todas estas acciones se enmarcan en las solicitudes realizadas por la Fundación Nydia Erika Bautista (FUNEB), en el marco del Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, y de la mujer buscadora Cleiner Almanza Blanco, hermana de Julio César Blanco Vides, desaparecido desde hace más de 20 años.

La JEP lideró el pasado 4 de febrero un recorrido por el cementerio con la magistrada María del Pilar Valencia y tras los problemas encontrados “ordenó al Ministerio del Interior que diseñe y ejecute un plan que contenga un ‘Programa de Acompañamiento Técnico y Jornadas Pedagógicas’ dirigido al personal administrativo y operativo de la Alcaldía de Sincelejo que está encargado del Cementerio Central de ese municipio. Dicho programa debe garantizar que este personal pueda ejecutar las funciones que legalmente le corresponden”.