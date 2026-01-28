Los propósitos del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, de ofrecerle la época dorada al deporte durante su gobierno se siguen cumpliendo.

En razón de ello, ya empezaron los trabajos de intervención en el Estadio de Sóftbol Eduardo Porras Arrázola de cara a la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 que se realizará entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

Es un certamen deportivo de talla internacional que por primera vez se realizará en Colombia y que tendrá como sede a la ciudad de Sincelejo.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Los trabajos iniciaron con la adecuación del terreno con maquinaria amarilla para que este cumpla con los estándares de la WBSC y, próximamente, serán las intervenciones en las graderías, las oficinas, luminarias y otros espacios.

“Con eventos de talla mundial, Sincelejo sigue consolidándose como un referente deportivo a nivel internacional. Ya estamos a pocos meses de vivir la pasión del sóftbol en nuestra ciudad y nos estamos preparando para ello”, dijo el alcalde Yahir Acuña.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Entre los equipos que participarán en este certamen deportivo están Japón, Singapur, Chequia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda y Colombia como país anfitrión.