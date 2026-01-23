Unidades de la Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo del fiscal 80 Especializado de Justicia Transicional y Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, David Cruz Dájer, continúan la intervención en el Cementerio Central de Sincelejo.

Cementerio Central de Sincelejo.

El objetivo de este proceso que inició en septiembre del año 2024 y que se ha venido desarrollando en fases, es hallar los restos de Julio César Blanco Vides, hermano de la defensora de Derechos Humanos, lideresa y buscadora Cléider Almanza Blanco, quien lleva más de 27 años en estas acciones.

Fue una orden judicial (fallo de tutela) la que generó la búsqueda en el campo santo que obligó a su vez a la destrucción de una cantidad considerable de bóvedas para hallar las fosas que están en tierra, labor que el personal de la Fiscalía ha venido desarrollando no con el cronograma inicialmente previsto debido a factores climáticos y problemas de humedad del terreno.

Desde el pasado miércoles 21 de enero la Fiscalía inició una fase más que se extenderá hasta el sábado 31. Es la primera intervención en este 2026.

EL HERALDO conoció que en la vigencia anterior cerraron con los trabajos adelantados entre el 2 y el 11 de diciembre de 2025 que consistieron en la intervención de la Manzana 6 del Cementerio Central donde lograron exhumar 10 cuerpos de interés forense que fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.