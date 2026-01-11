Reinados, bailes, desfiles, cine, arte, música, corralejas, cabalgata, procesiones, gastronomía y hasta deportes extremos hay en las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús, en la ciudad de Sincelejo.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

En este domingo 11 de enero, que es el tercer día de las fiestas populares, los motores empezaron a rugir desde las primeras horas de la mañana.

La Avenida Ocala fue el escenario de un destacado espectáculo de deporte en moto, donde las modalidades FZ50, stunt y motovelocidad, ofrecieron una jornada llena de emoción, habilidad y mucha adrenalina.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Los asistentes a este primer espectáculo de motos de este domingo se deleitaron con las demostraciones de rapidez, destreza y acrobacias que resaltaron el talento y la disciplina de este deporte, consolidándolo como una expresión que apasiona en la ciudad.

El evento contó con la participación de más de 20 deportistas locales y nacionales.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Y desde las 4:00 de la tarde inició el Desfile de Motos que congrega a más de 6 mil participantes, mientras que en el Parque Santander, centro de la ciudad, otro grupo de ciudadanos de todas las edades, baila al son de las bandas que hacen parte de la tercera retreta.

Otro tanto deleita el paladar en la final del Festival Gastronómico del Frito Sabanero.