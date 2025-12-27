La cifra de ciudadanos quemados con pólvora en esta temporada de fiestas decembrinas en el departamento de Sucre sigue en aumento.

En la mañana de este sábado 27 de diciembre se registró un caso en la ciudad de Sincelejo que eleva a 11 el número de todos los ocurridos en el mes.

El lesionado, de acuerdo con el reporte de las autoridades del sector salud, es un joven de 24 años que sufrió quemaduras de segundo grado ocasionadas al manipular un globo.

El afectado, debido a la gravedad de la quemadura, está hospitalizado, al igual que lo están los otros dos hombres que durante el 24 y 25 de diciembre también sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en un brazo y en una pierna en los municipios de Sampués y San Marcos.

La cifra más alta de quemados con pólvora en el departamento de Sucre la tiene el municipio de Corozal, con tres de los 11 casos.