La temporada alta de turismo en esta época de Navidad y fin de año en el municipio de Coveñas, Sucre, tiene un nuevo atractivo. Se trata del Malecón Turístico ubicado frente al mar Caribe, en el sector de la Segunda Ensenada del Golfo de Morrosquillo.

Los 634 metros lineales de vía vehicular en concreto rojo estampado, de los cuales 199 metros se construyeron sobre plataformas metálicas; 23.110 m² de zonas abiertas con áreas peatonales, cicloruta, zonas verdes, juegos infantiles y bahías vehiculares, ameritaron una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos, que se traducen en turismo, empleo y oportunidades.

Además hay 418 m² de zonas cubiertas destinadas a casetas de ventas, vigilancia, baños públicos, puesto policial y enfermería, todo esto con su respectivo mobiliario urbano, señalización, barandas en acero y vidrio, sistemas de drenaje urbano e iluminación LED.

La inauguración y entrega oficial a la ciudadanía se efectuó la noche del viernes 19 de diciembre en un acto que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y de policía, así como de los empresarios del turismo.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, que presidió el acto inaugural, le dio la bienvenida a los presentes a lo que ella ha denominado la ciudad natural del Golfo de Morrosquillo. “Hoy Coveñas le da un ejemplo a Colombia: cuando las obras se hacen con amor, se ejecutan en tiempo récord y se administran con responsabilidad. Este es un territorio habitado por personas de corazones grandiosos, que esperan oportunidades y proyectos para convertir sus sueños en realidad”, expresó.

La Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo se empezó a materializar desde el año 2020 con el Pacto del Golfo de Morrosquillo que impulsó el Gobierno Nacional y que abarca municipios de los departamentos de Sucre y Córdoba.

Esmeralda Molina, funcionaria de EnTerritorio, también estuvo en el acto inaugural donde resaltó la importancia del proyecto para la región.

“Un día como hoy estamos haciendo más grandes estas tierras del Golfo de Morrosquillo. Como entidad técnica, estamos entregando esta obra a la comunidad; una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos que se convierte en una puerta al mundo, al turismo, que crea nuevas empresas y fortalece la economía local”.

Mientras que Sandra Tibamosca, de Planeación Nacional, destacó el rigor técnico del proceso de ejecución del proyecto.

“Resaltamos el proceso constructivo del Malecón de Coveñas y cómo este proyecto cumplió con los tiempos y el presupuesto. Ver cómo estos recursos se ejecutaron de manera impecable es motivo de reconocimiento; agradecemos a toda la comunidad por su acompañamiento”, indicó.

Por su parte la alcaldesa de Coveñas, Netsky Feria Moreno, sostuvo que “como coveñera y mandataria esta obra significa el inicio de la transformación del Golfo y con ello el fortalecimiento del turismo, que es nuestra fortaleza. Con esta obra mostramos una nueva cara para atraer a más turistas porque es un gran atractivo”.

A propósito del Pacto del Golfo de Morrosquillo están en ejecución las obras de ampliación del aeropuerto de Tolú, el hospital Regional en Coveñas, el cuerpo de bomberos, la villa olímpica, el embarcadero y la segunda fase del Malecón de Tolú.