En el marco de la celebración de los 134 años de la Policía Nacional que realizó la del Departamento de Sucre la institución exaltó, con la entrega de la Medalla de Servicios Distinguidos en sus diferentes categorías, a 114 uniformados que le sirven a la Patria desde esta zona de la Región Caribe.

La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades político–administrativas, civiles, militares y la comunidad sucreña, se efectuó la tarde del viernes 28 de noviembre en el parque principal del municipio de Corozal, en medio de una pertinaz llovizna.

A los uniformados que condecoraron la institución les reconoció la disciplina, vocación de servicio y compromiso diario por garantizar la seguridad y convivencia en el departamento de Sucre.

Durante la ceremonia le fue impuesto el distintivo de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez a la gobernadora Lucy García Montes, al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales y a nueve funcionarios policiales, en reconocimiento a su apoyo institucional y al fortalecimiento del servicio de Policía en la región.

Cortesía Gobernación de Sucre

Un momento especial estuvo dedicado a los veteranos de la reserva activa que recibieron un reconocimiento como muestra de gratitud por su trayectoria, entrega y aporte invaluable a la patria. Este homenaje evocó el legado de quienes construyeron, con honor y sacrificio, la historia de la institución.

A su vez la Gobernación de Sucre le otorgó al Departamento de Policía Sucre la Orden Mariscal Sucre, una distinción destinada a exaltar a personas e instituciones que contribuyen de manera sobresaliente al desarrollo del departamento. La condecoración fue recibida por el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante del Departamento de Policía Sucre, quien agradeció este reconocimiento en nombre de todos los policías del territorio.

En el cierre de la ceremonia, el alcalde de Sincelejo dirigió un saludo especial en el que destacó el esfuerzo permanente de los uniformados y reiteró el compromiso de su administración con la seguridad ciudadana.

El evento concluyó con las palabras de la gobernadora Lucy García, quien expresó su profundo agradecimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional que prestan su servicio en el departamento de Sucre, resaltando su valentía, entrega y vocación por proteger a la comunidad.

Cortesía Gobernación de Sucre

“Me llena de orgullo saber que la mayoría de nuestros policías son hijos de esta tierra. Son hombres y mujeres que crecieron en estas calles, que conocen nuestras costumbres, nuestras necesidades y que un día decidieron ponerse el uniforme para proteger a su propia gente. Esto no solo refleja el compromiso con la institución, sino también con su comunidad. A aquellos que, aunque no nacieron en Sucre, hoy han hecho de esta tierra su hogar, les agradezco profundamente por entregar su vocación y su amor por esta tierra. Ustedes, con su sacrificio y dedicación, son una parte fundamental de la seguridad y la paz que hoy disfrutamos en Sucre, manifestó la gobernadora.

Finalmente la mandataria reiteró el compromiso del Gobierno Departamental con la seguridad de los sucreños y la construcción de un futuro de paz y prosperidad para el departamento.

“Cuenten con este gobierno no solo como un aliado, sino como un compañero de camino. La seguridad de Sucre la construimos juntos: ustedes, desde la fuerza y la vocación; las comunidades, con su respaldo, y nosotros, desde la gestión, el apoyo y las oportunidades que impulsamos para el bienestar de todos,” destacó la gobernadora, al tiempo que reiteró que la seguridad no solo depende de la fuerza pública, sino de la colaboración activa de las autoridades, la ciudadanía y las instituciones.