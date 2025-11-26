De cara a la temporada decembrina que se avecina y que trae consigo una serie de celebraciones en las que tradicionalmente la ciudadanía manipula pólvora, en sus diversas presentaciones, la Gobernación de Sucre ya prohibió el uso inadecuado de esta.

A través del Decreto 1047 de 2025 la mandataria de los sucreños prohíbe a partir del lunes 1° de diciembre de este 2025 y hasta el 31 de enero de 2026 la manipulación, uso, quema, fabricación, comercialización, almacenamiento y transporte de pólvora y artículos pirotécnicos.

Con esta medida la gobernadora Lucy García Montes dijo que propende por la protección de la vida, la integridad y la salud de los sucreños durante la Navidad y fin de año.

Enfatiza en que no quiere niños quemados, ni lesionados y mucho menos emergencias, por lo que insta a fortalecer la cultura de autocuidado y las celebraciones seguras.

En el aludido decreto también queda prohibida la que quema de “años viejos”, muñecos con o sin pólvora, llantas, plásticos, cartón, material vegetal y cualquier tipo de fuego en espacios públicos.

Los que incumplan las prohibiciones se exponen al pago de multas tipo 4, que equivalen a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Además, los padres o cuidadores que permitan que un menor de edad manipule pólvora también serán sancionados, y el niño o adolescente será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o un Defensor de Familia para el restablecimiento de sus derechos.

La Policía, con apoyo de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, realizará los decomisos, almacenamiento y posterior destrucción de los elementos incautados.

Solo permitirán eventos pirotécnicos en espectáculos públicos previa autorización oficial y operados por expertos certificados. De lo contrario, la autoridad procederá al decomiso inmediato de la pólvora y a la imposición de sanciones administrativas o penales contempladas en la Ley 670 de 2001 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Desde el lunes 1° de diciembre la Secretaría de Salud Departamental activará un plan de contingencia para atender posibles casos de intoxicación por fósforo blanco o por consumo de licor adulterado, reforzando la vigilancia en salud pública y la atención prioritaria en centros asistenciales.