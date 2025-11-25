Con una carrera de cinco kilómetros el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre conmemora la tarde de este martes 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

La carrera atlética es mixta y tiene como lema ¡Ni una más!.

Es una iniciativa de la alcaldesa Marta Cantillo Martínez en pro de la paz y la vida, además de rechazar todas las formas de violencia contra la mujer de las que incluso ella, como primera autoridad del municipio, no ha escapado.

El pasado 9 de septiembre fue agredida en su rostro en el corregimiento El Rincón del Mar mientras atendía la emergencia que ocasionó un voraz incendio en el sector La Punta, una de las zonas turísticas de San Onofre.

La alcaldía entregó dotación a los participantes y a su vez premiará los tres primeros puestos en las categorías infantil y mayores.

La carrera parte del Parque Principal y recorre los sectores de Las Berrugueras, Las Cuatro Esquinas, Calle El Comercio, La Gallera, CDI Las Flores, Calle El Puerto y culmina donde empezó, en la plaza central de la zona urbana.