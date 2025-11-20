El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, fue instado a través de una extensa comunicación a que inspeccione a la mayor brevedad posible el aeropuerto de Tolú con el objeto de verificar su estado y con ello garantizar la salida y llegada de viajeros a este destino turístico para esta temporada de fin de año que se aproxima.

La reapertura del terminal aéreo está prevista para el martes 25 de noviembre, de allí la urgencia con la que el Ministerio Público debe atender el pedido que le ha hecho el ciudadano Emiro Arrázola Ospina.

“Nos encontramos a escasos días de la reapertura del aeropuerto de Tolú. Aterrizar y despegar seguros es un derecho que todos los ciudadanos —colombianos y extranjeros— tienen, y nada brinda mayor tranquilidad que la confianza en la entidad que usted dirige para garantizar que en diciembre y comienzos del próximo año la seguridad sea también sinónimo de felicidad para todos”, señala la comunicación.

Reprocha que la Aeronáutica Civil, que siempre había sido cumplidora, no abriera el terminal el 26 de octubre como lo había anunciado inicialmente y ello generó ya “afectaciones en la programación hotelera y las reservas de cara a la temporada de diciembre y comienzo de año”.

Por esto le pide a la Procuraduría que indague sobre las consecuencias económicas y afectaciones a la economía regional derivadas de esta incertidumbre; las razones del incumplimiento, si hubo omisión de funcionarios públicos en tomar decisiones oportunas, omisión o negligencia en la construcción del cerramiento del aeropuerto conforme a las normas de aviación colombiana e internacional, y aclarar si la licitación tenía incluido el ítem del cerramiento, si fue contemplado en los estudios previos y si asignaron un valor económico para su ejecución.

La necesidad del cerramiento radica en que muchas reses ingresan al terminal sin control alguno y eso puede ocasionar un accidente.

De otra parte, se conoció que la aerolínea Moon Flights tiene en suspenso su entrada a operar en el aeropuerto de Tolú antes de finalizar el año porque no conocen el cronograma de obras.

“Ellos están pendientes en stand by, porque vender tiquetes sin certeza de poder operar representaría un riesgo”, sostuvo la gerente del aeropuerto, Isabel Lobo Díaz.